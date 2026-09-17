En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 17 de septiembre de 2026 llegó a 3628.76 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del5,19% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió 4.31%, mientras que en el último año la variación fue de -14.13%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el euro cayó mayormente (siete bajadas y tres subidas, sin días estables), con rebotes puntuales que no cambiaron la tendencia.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la moneda.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3628.76 pesos colombianos, pagarían 362,876.00 pesos; 200 euros costarían 725,752.00 pesos y 500 euros, 1,814,380.00 pesos colombianos.