La Registraduría ya tiene lista la logística para recibir a los votantes.

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La elección atípica para escoger al nuevo alcalde de Cartago se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre de 2026, en una jornada que tendrá habilitados a 122.403 ciudadanos. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las votaciones comenzarán a las 8:00 a. m. y terminarán a las 4:00 p. m. , de acuerdo con el calendario oficial del proceso electoral.

Para esta jornada en el municipio del Valle del Cauca fueron organizados 34 puestos de votación y 317 mesas, con una logística especial para garantizar el desarrollo de los comicios. La elección se realiza de manera atípica y busca escoger al alcalde que estará al frente de la administración municipal durante el periodo que corresponda.

Elecciones atípicas en Cartago: más de 122.000 ciudadanos podrán votar este domingo para elegir alcalde. Representación con IA

¿Cuándo son las elecciones atípicas de Cartago, Valle del Cauca?

Las elecciones atípicas de Cartago están programadas para el domingo 20 de septiembre de 2026. Los ciudadanos podrán acercarse a las urnas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., horario establecido oficialmente por la Registraduría.

Se trata de un proceso electoral diferente a las elecciones ordinarias que se realizan dentro del calendario nacional. La Registraduría explica que las elecciones atípicas se convocan para cubrir una vacancia absoluta de un mandatario cuando se cumplen las condiciones previstas por la ley.

En el caso de Cartago, la nueva elección fue convocada después de la situación jurídica que afectó la elección de alcalde realizada en 2023.

¿Cuántas personas pueden votar en las elecciones de Cartago?

En total, 122.403 ciudadanos están habilitados para votar en Cartago durante esta jornada electoral.

De acuerdo con la información entregada para el proceso, el potencial electoral está conformado por 65.641 mujeres y 56.762 hombres. Esto significa que más de 122.000 personas tendrán la posibilidad de participar en la elección del nuevo mandatario local.

La cifra corresponde al censo electoral establecido para esta elección. La Registraduría mantiene además disponible una plataforma para que cada ciudadano consulte su puesto de votación antes de acudir a las urnas.

¿Dónde podrán votar los ciudadanos de Cartago este domingo?

Uno de los cambios que deben tener en cuenta los electores está relacionado con uno de los puestos de votación del municipio.

El puesto que anteriormente funcionaba en la Escuela Roberto Delgado tuvo que ser trasladado debido a las afectaciones que presentó la estructura después del terremoto del pasado 10 de agosto. Para estas elecciones, los votantes fueron trasladados al Instituto Técnico Industrial Indalecio Penilla.

Por eso, antes de salir a votar es importante verificar directamente en la plataforma de la Registraduría cuál es el puesto asignado. La entidad tiene habilitada la opción de “Consulta tu lugar de votación” dentro de la página correspondiente a la elección de alcalde de Cartago.

¿Cuántos jurados de votación fueron designados para las elecciones de Cartago?

La organización de la jornada también contempla la participación de 2.218 jurados de votación.

De ese total, 1.902 fueron designados como titulares y 316 como remanentes. Estos ciudadanos reciben capacitación para cumplir las funciones correspondientes durante la jornada electoral.

La Registraduría también ha dispuesto material de capacitación para los distintos actores que participarán en los comicios, incluidos jurados, delegados y observadores electorales.

¿Cómo consultar el puesto de votación para las elecciones de Cartago?

Los ciudadanos que todavía no tengan claro dónde deben votar pueden realizar la consulta en la página oficial de la Registraduría.

Para hacerlo, deben ingresar al apartado de Elecciones Atípicas, seleccionar Alcalde de Cartago, Valle del Cauca, y posteriormente ingresar a la opción de consulta del lugar de votación. La página oficial del proceso también reúne información sobre candidatos, tarjeta electoral, puestos y jurados.

La consulta previa resulta especialmente importante en esta elección debido a los cambios en algunos lugares de votación y permite llegar a la jornada del domingo con la información actualizada.