Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 614.56396 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,44%.

En el mercado del Real, la última semana registró un alza de 1.47%, mientras que en el último año acumula -11.56%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo con un repunte reciente.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real inició con un leve avance, encadenó tres caídas, pasó por dos jornadas estables y otra baja y cerró con tres alzas consecutivas, concluyendo con impulso alcista pese a la volatilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.33%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.84%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, con un valor por unidad de 614.5639568821263 pesos colombianos, es de 61456.39568821263 pesos colombianos; 200 reales cuestan 122912.79137642526 pesos colombianos y 500 reales 307281.97844106315 pesos colombianos.