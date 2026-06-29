Colombia construye su primera fragata nacional para modernizar la Armada y la industria naval. (Fuente: Pucará Defensa)

La construcción de la primera fragata fabricada en Colombia continúa avanzando en los astilleros de Cotecmar, en Cartagena. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) representa uno de los proyectos más ambiciosos de la industria naval colombiana y busca fortalecer las capacidades operativas de la Armada Nacional mediante un buque multipropósito desarrollado con ingeniería nacional y transferencia tecnológica internacional.

El programa constituye un hito para el sector de defensa, ya que permitirá construir por primera vez en el país una fragata de estas características.

Además de modernizar la flota naval, el proyecto apunta a fortalecer la capacidad industrial de Colombia para desarrollar, mantener y actualizar este tipo de embarcaciones.

Así será la primera fragata construida en Colombia

La Plataforma Estratégica de Superficie estará basada en el diseño SIGMA 10514 de la empresa neerlandesa Damen, una plataforma modular utilizada por distintas armadas del mundo y concebida para facilitar futuras actualizaciones tecnológicas.

El buque tendrá 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, lo que lo convertirá en el mayor buque militar construido en Colombia.

Su fabricación se desarrolla mediante 52 bloques de acero naval, un sistema de construcción modular que optimiza los procesos industriales y permite integrar progresivamente los distintos sistemas de la embarcación.

Un buque diseñado para múltiples misiones

La nueva fragata fue concebida como una plataforma multipropósito capaz de operar en diferentes escenarios marítimos.

Entre las misiones para las que fue diseñada se encuentran:

Defensa y vigilancia del territorio marítimo.

Protección de rutas estratégicas y del comercio marítimo.

Control y seguridad en aguas jurisdiccionales.

Operaciones de búsqueda y rescate.

Apoyo en misiones humanitarias.

Participación en ejercicios y operaciones de cooperación internacional.

Su arquitectura modular permitirá incorporar nuevos sistemas de combate, sensores y equipos tecnológicos conforme evolucionen las necesidades operativas de la Armada.

Un impulso para la industria naval colombiana

La construcción local permitirá ampliar las capacidades de Cotecmar en el desarrollo de proyectos de alta complejidad tecnológica, además de generar conocimiento especializado en ingeniería naval y fortalecer la cadena de proveedores del sector.

El programa también busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros para el mantenimiento y modernización de futuras unidades, consolidando una mayor autonomía industrial en materia de defensa.

El proyecto busca modernizar la flota de la Armada Nacional y fortalecer la industria naval del país. (Fuente: Pucará Defensa) Pucará Defensa

¿Cuándo estaría lista la nueva fragata?

La construcción del primer buque continúa avanzando conforme al cronograma previsto por las autoridades. La entrega de la Plataforma Estratégica de Superficie está proyectada para 2030, cuando comenzará a reemplazar gradualmente parte de la flota actual de la Armada Nacional.

Una vez entre en servicio, la fragata fortalecerá las capacidades de vigilancia, defensa y cooperación internacional de Colombia, además de convertirse en un referente para el desarrollo de la industria naval del país.