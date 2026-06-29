La Superintendencia de Subsidio Familiar confirmó un cambio en su dirección luego de que Sandra Viviana Cadena Martínez dejara el cargo que ocupaba desde hacía 18 meses. En su reemplazo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, asumió de manera provisional la conducción de la entidad encargada de vigilar y supervisar a las Cajas de Compensación Familiar en Colombia.

La salida de Cadena quedó establecida mediante un decreto emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), documento que oficializó el relevo en la entidad. Hasta el momento, ni el Gobierno nacional ni la exfuncionaria explicaron públicamente las razones que llevaron a la presentación de su renuncia.

Durante su gestión, la exsuperintendente destacó avances relacionados con programas sociales, atención al usuario, inclusión y acercamiento institucional a diferentes regiones del país. Según explicó al despedirse, su objetivo fue fortalecer una entidad más cercana a las necesidades de los trabajadores colombianos.

Sandra Viviana Cadena renunció a la Superintendencia de Subsidio Familiar y Antonio Sanguino quedó encargado. Ministerio del Trabajo de Colombia

Sandra Viviana Cadena salió de la Superintendencia de Subsidio Familiar tras 18 meses de gestión

Sandra Viviana Cadena finalizó su etapa al frente de la Superintendencia de Subsidio Familiar luego de un año y medio de trabajo en la entidad. Durante ese periodo, aseguró que impulsó iniciativas enfocadas en la niñez, la promoción de la lectura, la equidad de género y la inclusión social.

La exfuncionaria también resaltó la descentralización de la atención institucional como uno de los principales logros de su administración. En su balance señaló que la entidad amplió su presencia en distintos territorios y fortaleció los mecanismos de protección para los usuarios del sistema de subsidio familiar.

Antonio Sanguino asumió como encargado de la Superintendencia de Subsidio Familiar

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quedó a cargo temporalmente de la Superintendencia de Subsidio Familiar tras la salida de Cadena. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Trabajo y establece una dirección interina mientras se define el futuro de la entidad.

El nombramiento generó cuestionamientos por parte de sectores vinculados al sistema de seguridad social, que señalaron posibles conflictos por la concentración de funciones. La Federación del Sistema de Seguridad Social manifestó que el ministro podría quedar en una posición de juez y parte al asumir también la supervisión de las Cajas de Compensación Familiar.

Sandra Viviana Cadena renunció a la Superintendencia de Subsidio Familiar y Antonio Sanguino quedó encargado. Dapre

Qué función cumple la Superintendencia de Subsidio Familiar en Colombia

La Superintendencia de Subsidio Familiar tiene como principal función ejercer inspección, vigilancia y control sobre las Cajas de Compensación Familiar, entidades que administran recursos destinados a beneficios sociales y servicios para millones de trabajadores y sus familias.

Por esta razón, cualquier cambio en la dirección del organismo genera atención dentro del sector, debido al papel que cumple en la supervisión del manejo de recursos y en la garantía de que los servicios lleguen de manera adecuada a los usuarios del sistema.

El balance de Sandra Viviana Cadena antes de dejar el cargo

Antes de retirarse, Sandra Viviana Cadena afirmó que durante su administración buscó transformar la relación entre la Superintendencia y la ciudadanía. Según expresó, la entidad pasó de tener un enfoque centrado en trámites internos a fortalecer la atención y el acompañamiento a los usuarios.

En su mensaje de despedida, agradeció a los equipos regionales, directivos de las cajas y aliados institucionales que participaron en los proyectos desarrollados durante su gestión. También aseguró que dejaba una institución fortalecida y con avances en materia de transparencia e inclusión.