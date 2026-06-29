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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 29 de junio que diversas regiones de Colombia podrían enfrentar condiciones meteorológicas adversas para esta semana.

Se esperaría una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones pondrían en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones climáticas que se esperan este lunes 29 de junio.
Las condiciones climáticas que se esperan este lunes 29 de junio.Fuente: ShutterstockShutterstock

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Meteored advirtió que para este lunes se esperarían lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones más intensas se concentrarían en:

  • Antioquia.
  • Santander.
  • Cesar.
  • Bolívar.
  • Magdalena.
  • Sucre.
  • Córdoba.
  • Caldas.
  • Risaralda.
  • Tolima.
  • Cundinamarca.
  • Quindío.
  • Chocó.
  • Valle del Cauca.
  • Cauca.
  • Pacífico.
  • Amazonas.

Además, la institución indicó que para el primer día de la semana se podría esperar nubosidad y lluvias, especialmente en zonas del centro y sur de regiones Caribe y Andinas.

Las condiciones climáticas que se esperan este lunes 29 de junio.
Las condiciones climáticas que se esperan este lunes 29 de junio.

¿Cómo estaría el clima en el resto del país?

Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se esperarían cielos entre despejados y parcialmente nublados.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica un posible tiempo seco y sin lluvias.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

  • Realizar un monitoreo constante del clima local.
  • Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
  • Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
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Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.