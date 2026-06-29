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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 29 de junio que diversas regiones de Colombia podrían enfrentar condiciones meteorológicas adversas para esta semana.
Se esperaría una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones pondrían en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.
Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia
Meteored advirtió que para este lunes se esperarían lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur.
De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones más intensas se concentrarían en:
- Antioquia.
- Santander.
- Cesar.
- Bolívar.
- Magdalena.
- Sucre.
- Córdoba.
- Caldas.
- Risaralda.
- Tolima.
- Cundinamarca.
- Quindío.
- Chocó.
- Valle del Cauca.
- Cauca.
- Pacífico.
- Amazonas.
Además, la institución indicó que para el primer día de la semana se podría esperar nubosidad y lluvias, especialmente en zonas del centro y sur de regiones Caribe y Andinas.
¿Cómo estaría el clima en el resto del país?
Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se esperarían cielos entre despejados y parcialmente nublados.
En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica un posible tiempo seco y sin lluvias.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.