El reciente reporte del instituto del clima develó las condiciones climáticas previstas para este lunes 29 de junio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este lunes 29 de junio que diversas regiones de Colombia podrían enfrentar condiciones meteorológicas adversas para esta semana.

Se esperaría una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones pondrían en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad.

Las condiciones climáticas que se esperan este lunes 29 de junio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Meteored advirtió que para este lunes se esperarían lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones más intensas se concentrarían en:

Antioquia.

Santander.

Cesar.

Bolívar.

Magdalena.

Sucre.

Córdoba.

Caldas.

Risaralda.

Tolima.

Cundinamarca.

Quindío.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Pacífico.

Amazonas.

Además, la institución indicó que para el primer día de la semana se podría esperar nubosidad y lluvias, especialmente en zonas del centro y sur de regiones Caribe y Andinas.

Las condiciones climáticas que se esperan este lunes 29 de junio.

¿Cómo estaría el clima en el resto del país?

Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se esperarían cielos entre despejados y parcialmente nublados.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica un posible tiempo seco y sin lluvias.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

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