Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 10 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

librianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Libra

Para Libra, el día apunta a la prudencia: forzar los límites puede derivar en tropiezos y ciertos hábitos ya conducen a un callejón sin salida.

Se abre espacio para elegir lo que libera, guiado por la conciencia y vislumbrar un futuro más prometedor.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

Libra, en el trabajo este 2026-07-10, evita seguir jugando con fuego o podrías quemarte: ciertos hábitos te están llevando a un callejón sin salida. Solo tú puedes dejar atrás lo que te limita y apostar por un rumbo profesional prometedor; escucha la voz de tu conciencia para decidir y actúa con prudencia para abrir nuevas oportunidades.

Libra: así te irá en el amor este viernes

Libra, en el amor hoy evita “jugar con fuego”: las ambigüedades y ciertos hábitos repetidos solo te llevan a un callejón sin salida. Si dejas atrás lo que te limita, se abre una oportunidad afectiva más clara y prometedora.

Tu mayor compatibilidad del día es con Acuario, que aporta frescura y honestidad para apostar por un futuro mejor. Con conversación sincera y límites firmes, la conexión puede florecer.

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte son 79, 97, 56 y 12; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna en proyectos o juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, escucha tu conciencia y deja atrás hábitos que te queman: limita excesos, prioriza buen descanso y algo de movimiento diario; elegir autocuidado hoy te aleja del fuego y abre un futuro más sereno.