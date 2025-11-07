El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que varias zonas de Colombia enfrentarán condiciones climáticas complejas durante este viernes 7 de noviembre.

Siguiendo el mismo ritmo de toda la semana, para este viernes se pronostica un cielo mayormente nublado y precipitaciones intensas en diferentes regiones del país.

Las autoridades mantienen activa la alerta ante posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y complicaciones en la movilidad, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Aunque el Ideam reportó una ligera disminución de las lluvias hacia el oriente y sur del país, se prevén precipitaciones intensas en buena parte del territorio nacional.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las áreas con mayor afectación este viernes serán:

Cesar

Bolívar

Atlántico

Sucre

Antioquia

Santander

Norte de Santander

Boyacá

Cundinamarca

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

Las mismas condiciones se esperan hacia el nororiente del Tolima, Huila, Chocó, sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, oriente de Caquetá, Casanare y Meta.

En cuanto al occidente del mar Caribe, se espera un cielo mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en las cercanías de San Andrés y Providencia.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.