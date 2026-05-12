Tras varios años sin realizarse, regresó uno de los concursos literarios más reconocidos para autores de literatura infantil y juvenil en Colombia. La nueva edición del Premio Norma-Fundalectura 2026 ya abrió su convocatoria y entregará un millonario incentivo económico a la mejor obra inédita. Según información difundida por El Tiempo, la iniciativa organizada por la editorial Norma y Fundalectura premiará con $40 millones al manuscrito ganador en las categorías de narrativa o poesía, además de garantizar su publicación y circulación nacional. La convocatoria está dirigida exclusivamente a ciudadanos colombianos mayores de 18 años que quieran presentar una obra inédita de literatura infantil o juvenil. Los organizadores establecieron que no se aceptarán trabajos escritos en coautoría ni textos que ya hayan sido publicados, ilustrados o divulgados previamente en otros formatos. Además, los manuscritos deberán cumplir con requisitos técnicos específicos: Uno de los puntos más estrictos de esta edición es la prohibición total del uso de inteligencia artificial en la creación de las obras. Quienes incumplan esta regla serán descalificados automáticamente y quedarán inhabilitados para futuras convocatorias. El concurso estará abierto desde el 22 de abril hasta el próximo 14 de agosto de 2026. Las postulaciones deberán enviarse al correo oficial de Fundalectura con el asunto correspondiente al premio. Los participantes tendrán que adjuntar: La obra ganadora será publicada dentro de la histórica colección Torre Roja y presentada oficialmente durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2027. El comité evaluador estará conformado por reconocidas figuras del mundo editorial y de la literatura infantil latinoamericana. Entre ellos aparecen el escritor e investigador Fanuel Hanán Díaz, la directora ejecutiva de Fundalectura, Diana Carolina Rey, y Silvia Castrillón, referente importante en la promoción de lectura y fundadora de varias instituciones ligadas al libro infantil en Colombia. El premio, creado originalmente en 1996, ha reconocido a autores destacados como Marina Colasanti, Claudia Piñeiro y Evelio José Rosero.