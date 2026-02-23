Mientras el debate público vuelve a girar en torno a un posible fraude electoral en Colombia, un documento judicial incorporado a un expediente oficial introduce un matiz clave que hasta ahora había pasado desapercibido. No se trata de versiones periodísticas ni de filtraciones extraoficiales, sino de un escrito presentado por la propia Presidencia de la República ante la justicia administrativa. El texto, conocido en el marco de una acción popular, contrasta con los mensajes que el presidente ha reiterado en escenarios públicos sobre eventuales irregularidades en las elecciones de 2026. Allí, lejos de sostener alertas con evidencia técnica, la defensa del Gobierno adopta una postura distinta, apoyada en criterios jurídicos y no en pruebas materiales. Este contraste abre interrogantes sensibles sobre el uso del lenguaje institucional, la responsabilidad del poder ejecutivo y el impacto que estas afirmaciones pueden tener en la confianza en el sistema electoral. El contenido del expediente no niega la posibilidad de debate, pero sí marca límites claros entre opinión política y hechos verificables. En el documento judicial presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Presidencia admitió que las afirmaciones relacionadas con un posible fraude electoral, incluyendo señalamientos sobre software electoral, kits de votación, contratos y empresas proveedoras, no estaban respaldadas por auditorías ni investigaciones oficiales. Esta admisión se produjo durante una acción popular tramitada en 2025. Según el escrito, cuando el demandante solicitó pruebas técnicas que sustentaran esas advertencias, dichas evidencias no fueron aportadas. La defensa sostuvo que las expresiones del presidente debían entenderse como opiniones y no como información objetiva emitida en ejercicio pleno de la autoridad, lo que jurídicamente cambia el estándar de exigencia probatoria. El expediente también deja en evidencia una tensión central: el doble discurso entre los tribunales y la opinión pública. Mientras ante los jueces se invoca la libertad de expresión para justificar la falta de pruebas, en escenarios públicos se insiste en alertas que pueden interpretarse como denuncias de fraude electoral. La propia Presidencia citó jurisprudencia según la cual un mandatario no está obligado a probar lo que dice cuando actúa como opinador, pero sí cuando habla como autoridad. Esta distinción resulta clave en un contexto electoral, donde sembrar dudas sin respaldo técnico puede afectar la estabilidad democrática y la credibilidad del proceso electoral colombiano.