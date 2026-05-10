Un nuevo mensaje difundido en redes sociales volvió a poner el foco sobre la situación de seguridad en La Guajira. En un video que comenzó a circular en mayo de 2026, alias Naín, señalado como máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), comunicó una decisión que podría modificar el escenario regional. El anuncio estuvo acompañado por un discurso centrado en la paz, la libre movilidad y el fin de nuevos episodios violentos en varios municipios del norte de Colombia. Aunque el mensaje fue directo, dejó abiertas múltiples incógnitas sobre el alcance real de la propuesta. En su intervención, el jefe armado sostuvo que La Guajira “no aguanta más guerra” y expresó voluntad de iniciar conversaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hasta el momento, no existe confirmación oficial de un acercamiento formal entre ambas partes. Según el video divulgado el 9 de mayo, alias Naín anunció un cese al fuego total en el departamento de La Guajira y aseguró que busca reducir el impacto del conflicto sobre comunidades indígenas, comerciantes y transportadores. El líder de las Acsn afirmó además que garantizará la libre movilidad en municipios como Uribia, Maicao, Manaure, Albania y Riohacha, zonas que en los últimos meses estuvieron marcadas por amenazas, restricciones y hechos de violencia. En su mensaje, Naín pidió priorizar el diálogo y la inversión estatal sobre los operativos militares. También sostuvo que la paz debe traducirse en mejoras concretas para la región, como acceso a agua, salud y alimentación infantil. Pese al anuncio, el Gobierno colombiano no emitió hasta ahora una postura oficial sobre una eventual negociación con esta organización armada ilegal. La figura de alias Naín genera fuerte controversia en Colombia. Sobre él pesa una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que facilite su captura, según confirmó previamente el Ministerio de Defensa. Las autoridades lo vinculan con actividades de narcotráfico, extorsión, control territorial y episodios violentos ocurridos en La Guajira durante 2026. Semanas antes del anuncio, las Autodefensas de la Sierra Nevada realizaron un paro armado de tres días tras un operativo militar que dejó varios integrantes abatidos. Además, organizaciones como Paz y Reconciliación (Pares) señalaron a la estructura por presuntos hechos graves de violencia en la región. Por eso, aunque el anuncio de cese al fuego abre una nueva posibilidad de diálogo, el futuro de esta propuesta dependerá de verificaciones institucionales y condiciones de seguridad.