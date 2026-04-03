La propuesta fue presentada en el marco de una de las ferias más relevantes del sector defensa en Brasil y forma parte de una estrategia más amplia de Rusia para mantener presencia técnica y comercial en América Latina. Este movimiento se produce en un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en las alianzas tradicionales, lo que reaviva el interés por nuevos esquemas de cooperación. El planteo incluye contactos con gobiernos de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil y apunta a consolidar espacios de trabajo conjunto con Estados y empresas del sector. Según lo expuesto, el interés está puesto en proyectos estratégicos de largo plazo, orientados tanto a la fabricación como al avance en tecnología aplicada al ámbito militar. Rusia volvió a ganar visibilidad en la agenda regional al presentar una propuesta de cooperación tecnológica en materia de defensa dirigida a países de América Latina. La iniciativa surge en un escenario de creciente disputa internacional por influencia y busca impulsar el desarrollo de capacidades locales a través de acuerdos industriales y transferencia de conocimientos. La confirmación oficial se produjo el 1 de abril de 2025, cuando Rosoboronexport, la entidad estatal responsable de las exportaciones de armamento ruso, ratificó la propuesta durante la feria LAAD 2025, que tuvo lugar en Río de Janeiro. Este evento es considerado el principal encuentro de defensa y seguridad en América Latina. Según lo expuesto, el enfoque se orienta a profundizar la colaboración con países de la región a través de proyectos industriales y tecnológicos, en un contexto donde diversas naciones buscan diversificar proveedores y fortalecer sus capacidades en el sector estratégico. Rosoboronexport indicó que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta incluye asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, con la participación de empresas locales. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: En la exposición se presentaron réplicas de diversos sistemas que son considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos pertenecientes al catálogo exportable de la industria militar rusa. Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. A pesar de que su estand fue más reducido en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó el espacio para realizar encuentros privados y presentaciones técnicas.