El Gobierno de Estados Unidos ha dado luz verde a una iniciativa relacionada con la edificación de una nueva base naval en América Latina, un proyecto que requerirá una inversión que supera los 1.000 millones de dólares, según lo reportado por CNN a partir de documentos oficiales. Este avance podría consolidar a Perú como un aliado fundamental en los planes estratégicos de Washington en la región sudamericana, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y el aumento del comercio marítimo regional. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, esta decisión es parte de una estrategia de cooperación en defensa y logística marítima, que tendrá un impacto directo en la infraestructura portuaria y en la proyección operativa sobre el océano Pacífico. Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país. El proyecto aprobado recientemente contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense se situará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura fundamental para el comercio regional que se encuentra en un proceso de expansión significativo. Desde Washington, se ha precisado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo primordial es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Asimismo, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios que poseen una ubicación estratégica en el Pacífico. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, encargados de brindar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras. La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que permitiría una coordinación directa entre ambas administraciones.