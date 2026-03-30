Un hallazgo arqueológico sin precedentes ha conmocionado el ámbito de la egiptología: se ha descubierto la tumba de Tutmosis II, un faraón de la XVIII Dinastía que reinó hace aproximadamente 3.500 años. Este descubrimiento representa la primera vez en más de un siglo, desde el hallazgo de la tumba de Tutankamón, que se identifica la morada final de un rey del antiguo Egipto. El entierro fue hallado en los Valles Occidentales de la Necrópolis Tebana, lo que sorprendió a los expertos, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una esposa real. Las dimensiones, el diseño y las inscripciones corroboraron que se trataba de un faraón: el enigmático Tutmosis II, antecesor de Tutankamón y figura fundamental en el linaje real. El hallazgo resuelve un misterio de siglos: la ubicación de la tumba de Tutmosis II, cuya existencia era conocida pero nunca había sido localizada. Hasta ahora se creía que su sepultura se encontraba en las cercanías del Valle de los Reyes, no en los Valles Occidentales, lo que reconfigura el mapa arqueológico de la región. El descubrimiento fue realizado por la New Kingdom Research Foundation, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Tras 12 años de excavaciones, el equipo encontró una escalera monumental y una cámara funeraria decorada con escenas del Amduat, un texto religioso reservado exclusivamente para los faraones. Tutmosis II gobernó entre 1493 y 1479 a.C. Fue esposo de Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón y padre de Tutmosis III. Aunque su reinado fue breve y opacado por figuras más dominantes de su familia, este descubrimiento lo coloca nuevamente en el centro de la historia egipcia. Los fragmentos de alabastro hallados en la tumba, grabados con su nombre y el de Hatshepsut, confirman su identidad. Las evidencias también sugieren que una inundación habría dañado su tumba original, lo que explicaría por qué su paradero fue desconocido durante siglos. Algunos historiadores sostienen que Tutmosis II podría haber sido más poderoso que Ramsés II debido a su linaje y al contexto en el que gobernó. Formó parte de la XVIII Dinastía, la más influyente del Imperio Nuevo y su reinado propició el surgimiento de figuras clave como Hatshepsut y Tutmosis III, quienes ampliaron el territorio egipcio y consolidaron su hegemonía. Su función como eslabón en esta sucesión de grandes líderes podría haber sido crucial para establecer las bases del poder egipcio antes de la era de Ramsés.