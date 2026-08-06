En 1859, un hombre liberó 24 conejos en una propiedad de Australia sin imaginar las consecuencias.

Una mujer gastó los ahorros de su vida en un terreno vacío. Nueve años después, un grupo de voluntarios le construyó una casa con 850 bloques de plástico reciclado

Lo que comenzó como una simple actividad de caza terminó convirtiéndose en una de las peores invasiones biológicas registradas en la historia.

En 1859, el terrateniente inglés Thomas Austin liberó 24 conejos europeos en una propiedad de Victoria, Australia. Décadas después, aquellos pocos animales se habían multiplicado hasta transformar ecosistemas enteros, destruir cultivos y obligar al país a gastar millones para intentar controlar la expansión.

Los científicos consideran el caso australiano uno de los ejemplos más claros de cómo una especie introducida fuera de su ambiente natural puede desencadenar consecuencias imprevisibles durante generaciones.

¿Por qué llevaron 24 conejos a Australia en 1859?

En aquel momento, la decisión parecía inofensiva. Thomas Austin había llegado desde Inglaterra y quería mantener una tradición de su país natal: organizar jornadas de caza deportiva.

Para conseguirlo, pidió que le enviaran conejos europeos y los liberó en su propiedad Barwon Park, en Victoria. Nunca imaginó que esos 24 ejemplares encontrarían en Australia un ambiente ideal para reproducirse.

Más de 160 años después, la descendencia de aquellos animales sigue causando daños en ecosistemas y zonas agrícolas. (Fuente: Freepik)

El territorio ofrecía grandes extensiones de tierra, abundante alimento y pocos depredadores capaces de controlar su crecimiento. En poco tiempo, la población comenzó a aumentar a una velocidad que sorprendió incluso a los agricultores de la época.

¿Cómo 24 conejos se convirtieron en una plaga que cambió Australia?

Durante las décadas siguientes, los conejos avanzaron por enormes zonas del país. Su capacidad reproductiva hizo que la población creciera de manera explosiva y afectara tanto a la agricultura como al ecosistema.

Los animales consumían grandes cantidades de vegetación, destruían cultivos, dañaban pastizales utilizados por el ganado y competían con especies nativas por alimento y refugio.

A finales del siglo XIX, el problema ya era considerado una emergencia nacional. Las autoridades comenzaron a buscar métodos para frenar una invasión que parecía imposible de detener.

Uno de los proyectos más ambiciosos fue la construcción de la Rabbit-Proof Fence, una barrera que llegó a superar los 3.000 kilómetros de extensión y buscaba impedir el avance de los conejos hacia nuevas regiones.

Sin embargo, la velocidad de expansión de los animales convirtió la lucha en una batalla constante.

¿Qué hizo Australia para intentar eliminar la plaga de conejos?

Durante el siglo XX, Australia probó diferentes estrategias para reducir la población.

En la década de 1950 introdujo la mixomatosis, una enfermedad que afectaba a los conejos europeos y provocó una fuerte disminución inicial. Millones de ejemplares murieron, pero con el paso del tiempo algunos desarrollaron resistencia al virus.

Décadas después se utilizó el virus hemorrágico del conejo, una nueva herramienta que volvió a reducir la población en algunas zonas, aunque tampoco logró erradicarlos por completo.

Más de 160 años después de aquella liberación inicial, los conejos salvajes siguen siendo un problema ambiental y económico para Australia.

¿Qué enseñó la invasión de conejos en Australia?

La historia de los 24 conejos se convirtió en un caso estudiado por científicos de todo el mundo porque demuestra cómo una decisión aparentemente pequeña puede modificar un ecosistema completo.

Los especialistas destacan varias lecciones:

una especie introducida puede multiplicarse rápidamente cuando no tiene controles naturales;

los ecosistemas pueden reaccionar de formas inesperadas;

controlar una invasión biológica puede llevar décadas;

una decisión tomada en un momento puede generar consecuencias durante siglos.

Lo que comenzó como una simple jornada de caza en 1859 terminó convirtiéndose en una de las mayores advertencias sobre los riesgos de alterar el equilibrio de la naturaleza.