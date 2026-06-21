Ley Seca rige en todo Colombia durante las elecciones presidenciales de 2026.

¿De cuánto es la multa para quienes no asistieron como jurado de votación en la segunda vuelta presidencial en Colombia 2026?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia que se desarrollan desde este domingo por la mañana trajeron de vuelta una de las medidas más conocidas durante las jornadas electorales: la Ley Seca. Esta restricción se aplica en todo el país y limita la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante varias horas para garantizar el orden público.

Con el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, miles de ciudadanos ya empiezan a preguntarse hasta cuándo durará la Ley Seca y qué negocios deben suspender la comercialización de licor durante ese período.

La medida no solo afecta a bares y discotecas, sino también a tiendas, supermercados, restaurantes y eventos públicos. Además, el Gobierno suele acompañarla con controles especiales de seguridad y restricciones adicionales durante el fin de semana electoral.

Elecciones en Colombia 2026: cuándo empezó la Ley Seca

La Ley Seca para las elecciones presidenciales de 2026 comenzó el viernes 19 de junio a las 6:00 p.m. Bogotá, por su parte, decidió iniciar el sábado 20 de junio a las 12:00 a.m.

La restricción aplica en todo el territorio nacional durante la segunda vuelta presidencial programada para el domingo 21 de junio de 2026.

¿Hasta cuándo es la Ley Seca en Colombia 2026?

El Gobierno nacional confirmó que la Ley Seca para las elecciones presidenciales de 2026 finalizará el lunes 22 de junio a las 12:00 p.m. Bogotá adhirió a este día y horario.

El Ministerio TIC activó monitoreo 24 horas sobre infraestructuras críticas del Estado para proteger la transmisión de datos electorales durante la jornada del 21 de junio. Shutterstock

Durante ese período está prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público, como:

bares,

discotecas,

tiendas,

supermercados,

restaurantes,

licorerías,

y eventos masivos.

Qué prohíbe la Ley Seca en Colombia

La Ley Seca busca mantener el orden público y reducir incidentes relacionados con el consumo de alcohol durante las jornadas electorales.

Por esta razón, las autoridades realizan controles en establecimientos comerciales y espacios públicos para verificar el cumplimiento de la medida.

Los comercios que incumplan la restricción pueden recibir sanciones económicas e incluso cierres temporales, dependiendo de las decisiones de las autoridades locales y nacionales.

Qué otras restricciones hay durante las elecciones 2026 en Colombia

Además de la Ley Seca, el Gobierno implementa otras medidas de seguridad en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

Entre las restricciones más habituales aparecen:

controles migratorios en fronteras,

prohibición del porte de armas,

vigilancia especial en ciudades y municipios,

monitoreo de eventos públicos,

y controles policiales en zonas de alta concentración de personas.

Estas medidas buscan garantizar el normal desarrollo de las votaciones y reforzar la seguridad durante el proceso electoral.