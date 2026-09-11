Requisitos de Migración Colombia y Cancillería para viajar al exterior con pasaporte vigente.

Las personas que viajen desde Colombia hacia otro país deben presentar documentos de viaje válidos ante Migración Colombia. El control se realiza en los aeropuertos internacionales y permite verificar la identidad del pasajero, su destino y las condiciones de salida.

La revisión también puede incluir la visa, el permiso de ingreso o los documentos exigidos por el país de destino. Por eso, antes de viajar es necesario comprobar que el pasaporte esté vigente y que corresponda al último documento expedido.

Qué documentos se necesitan para salir de Colombia

Los colombianos mayores de edad deben presentar su pasaporte colombiano vigente para salir del país. En algunos casos, también pueden utilizar un documento de viaje válido, de acuerdo con las reglas aplicables al destino y los acuerdos internacionales vigentes.

Migración Colombia indica que ningún ciudadano puede ser inadmitido o rechazado para entrar, permanecer o salir del territorio nacional por su condición de colombiano. Sin embargo, para realizar el control migratorio debe identificarse con la documentación correspondiente.

Las personas con doble nacionalidad, cuando una de ellas es colombiana, deben ingresar y salir del país como colombianas. Para ese procedimiento deben presentar el documento colombiano exigido por la autoridad migratoria.

Además del pasaporte, el viajero debe verificar si el país de destino solicita visa, permiso de residencia, autorización electrónica de viaje o una vigencia mínima del documento. Esos requisitos no son fijados por Migración Colombia, sino por las autoridades del país al que se dirige el pasajero.

Las autoridades migratorias mantienen controles estrictos sobre la documentación de viaje en los principales aeropuertos del país. ChatGPT - creada con IA

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Un pasaporte vencido puede impedir el embarque o generar inconvenientes en el control migratorio y en el ingreso al país de destino. La aerolínea también puede solicitar que el documento cumpla con las condiciones exigidas para viajar.

La Cancillería recomienda revisar si el pasaporte es válido y está vigente antes de comprar o confirmar un viaje internacional. La renovación debe gestionarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, sus oficinas autorizadas o los consulados colombianos, según el lugar donde se encuentre el ciudadano.

El documento debe ser válido y vigente. Si una persona ya obtuvo uno nuevo, las autoridades pueden anular el pasaporte colombiano anterior que ya no corresponda al último vigente.

El pasaporte ordinario colombiano tiene una vigencia de 10 años. El pasaporte de emergencia tiene una vigencia distinta y solo se expide en circunstancias específicas. En todos los casos, el viajero debe comprobar si el documento sirve para ingresar al país de destino.

Requisitos para que los menores salgan del país

Los menores de edad deben presentar requisitos adicionales. Además del pasaporte vigente y del registro civil de nacimiento, pueden necesitar un permiso de salida cuando viajen sin uno de sus padres.

El permiso debe ser otorgado por el padre o la madre que no acompaña el viaje y, por regla general, debe estar autenticado ante notaría. El documento debe indicar información del viaje, del acompañante y del menor.

Migración Colombia revisa estos documentos como una medida de protección de niños, niñas y adolescentes. Si falta el permiso requerido o existen inconsistencias en la documentación, el menor puede tener dificultades para completar el control migratorio.

La autoridad también informa que los menores colombianos no deben cambiar obligatoriamente su pasaporte al cumplir siete años o al alcanzar la mayoría de edad. El documento puede seguir utilizándose mientras permanezca vigente, de acuerdo con las reglas vigentes.

Qué deben hacer los viajeros antes de llegar al aeropuerto

Los pasajeros pueden diligenciar el formulario Check-Mig antes del viaje. Este prerregistro permite cargar los datos de la salida y agilizar la atención en el puesto de control migratorio.

El formulario puede completarse desde 72 horas antes del viaje y hasta una hora previa. Migración Colombia lo presenta como una herramienta recomendada, pero no como un requisito obligatorio para todos los viajeros.

También está disponible el sistema Biomig en algunos aeropuertos y puestos de control habilitados. El servicio permite realizar el proceso mediante reconocimiento biométrico y está disponible para colombianos mayores de 12 años que cumplan las condiciones establecidas.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el control migratorio de los vuelos internacionales está a cargo de Migración Colombia. Los demás aeropuertos que operan vuelos internacionales también aplican la revisión de documentos antes de autorizar la salida.