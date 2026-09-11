Estados Unidos restringirá la entrada de todos los colombianos que hayan postergado este trámite de actualización con su pasaporte.

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Para viajar internacionalmente, tener el pasaporte al día y gestionar la visa correspondiente son dos requisitos base para ingresar a casi cualquier país, ya sea con intenciones de turismo o de establecimiento.

No obstante, se puede dar el caso en el que el viajero tenga una visa válida, pero su pasaporte no se pueda considerar válido. Puede deberse a daños en la tapa o las hojas, la falta de páginas libres o la regla de los seis meses que se aplica en los Estados Unidos.

Por ello, los colombianos que deseen viajar a los Estados Unidos tendrán que cumplir con los requisitos migratorios correspondientes, contar con un documento de viaje válido y presentar la autorización de ingreso que corresponda según el motivo de su viaje.

¿Cuáles son los requisitos para el ingreso de extranjeros a Estados Unidos?

Para ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos colombianos deben cumplir con las condiciones migratorias que correspondan según el motivo del viaje. Para ingresar como turistas, por lo general se solicita:

Pasaporte colombiano válido

Visa estadounidense vigente , ya que Colombia no forma parte del Programa de Exención de Visa

Cumplir con los requisitos de la visa que se solicita

Demostrar el propósito del viaje y que la estadía será temporal

Estados Unidos restringirá la entrada de todos los colombianos que hayan postergado este trámite de actualización con su pasaporte. Imagen ilustrativa ChatGPT

Renovar el pasaporte o tramitar la visa americana en Colombia

Los ciudadanos colombianos deben disponer de un pasaporte colombiano vigente antes de iniciar el trámite de la visa estadounidense. Luego deberán completar el Formulario DS-160, abonar la tasa consular, programar la entrevista y presentarse en la Embajada de Estados Unidos con la documentación requerida.

La aprobación de la visa depende de que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

En caso de que el pasaporte esté vencido, deteriorado o no cumpla con las condiciones necesarias para viajar, el ciudadano deberá gestionar su renovación ante las autoridades colombianas antes de realizar el viaje.

¿Qué deben tener en cuenta los colombianos antes de viajar a Estados Unidos?

Los ciudadanos colombianos deben revisar tanto la vigencia y el estado de su pasaporte como las condiciones de su visa americana antes de viajar. Tener una visa vigente no elimina la obligación de presentar un documento de viaje válido .

También es importante verificar las condiciones migratorias vigentes antes de cada viaje, ya que los requisitos pueden variar según el tipo de visa, el propósito de la visita y las disposiciones establecidas por las autoridades estadounidenses.

Los viajeros que tengan dudas sobre su documentación deberán consultar la información oficial de las autoridades correspondientes antes de dirigirse a los Estados Unidos.