Alejandro Ordóñez fue designado oficialmente como embajador de Colombia ante la OEA. El Decreto 1365 de 2026 formalizó su regreso al organismo internacional, donde ya había representado al país durante el Gobierno de Iván Duque.

El Gobierno de Colombia oficializó el nombramiento de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos. La designación quedó establecida mediante el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento establece que Ordóñez ocupará el cargo dentro de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la OEA. La norma también señala que el nombramiento tiene vigencia desde la fecha de su expedición.

Con esta decisión, Ordóñez regresará a un cargo que ya había ocupado entre 2018 y 2022, durante el Gobierno de Iván Duque. Su nuevo nombramiento representa así un segundo paso por la representación diplomática de Colombia ante el organismo hemisférico y se convierte en uno de los primeros movimientos diplomáticos formalizados por la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

El Decreto 1365 oficializó el nombramiento de Alejandro Ordóñez ante la OEA

El Decreto 1365 establece formalmente que Alejandro Ordóñez Maldonado será embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, ante la Organización de los Estados Americanos. La misión diplomática tendrá su sede en Washington, desde donde el funcionario representará a Colombia ante el organismo internacional.

La norma también determina que los gastos derivados del traslado y del ejercicio del cargo serán asumidos con recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Esto contempla viáticos, transporte del menaje doméstico y asignación de pasajes, de acuerdo con lo establecido en el documento expedido por la Cancillería.

Alejandro Ordóñez vuelve a la OEA después de cuatro años

Esta será la segunda ocasión en que Ordóñez represente diplomáticamente a Colombia ante la OEA. Su primera etapa se desarrolló entre 2018 y 2022, durante la administración de Iván Duque, período en el que participó en debates regionales relacionados con la defensa de la democracia, la crisis de Venezuela y los derechos humanos.

Antes de llegar nuevamente a la diplomacia, Ordóñez construyó una extensa trayectoria en el sector público. Fue concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado y procurador general de la Nación entre 2009 y 2016. También fue candidato a la Presidencia en 2018, aunque no consiguió avanzar en la consulta interpartidista de la derecha.

Su paso por la Procuraduría estuvo marcado por decisiones de alto impacto político. Entre ellas se encuentra la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, decisión que posteriormente fue anulada por la justicia. Además, Ordóñez mantuvo una posición abiertamente contraria al Acuerdo de Paz con las Farc y encabezó la campaña por el “No” en el plebiscito de 2016.