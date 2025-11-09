El programa Renta Joven en Colombia tiene como objetivo proporcionar apoyo económico a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, facilitando así su acceso a una vivienda digna. A través de este subsidio, el Gobierno ofrece una ayuda mensual destinada al pago del arriendo, lo que permite a los beneficiarios mejorar su calidad de vida mientras construyen un futuro estable.

Para determinar si una persona es beneficiaria de Renta Joven, es necesario realizar una consulta en línea utilizando su número de cédula.

Este procedimiento, gestionado por el Gobierno Nacional y las entidades responsables de vivienda, permite verificar si el solicitante cumple con los requisitos establecidos y puede acceder a este subsidio.

Cómo verificar si alguien es beneficiario de Renta Joven

Para verificar si una persona es beneficiaria del programa Renta Joven en Colombia, es imperativo realizar una consulta en línea a través del portal oficial de Prosperidad Social. Los pasos para llevar a cabo la consulta son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial : acceder al portal de Renta Joven en Prosperidad Social.

Seleccionar la opción de consulta : dentro de la página, localizar la sección destinada a la consulta de beneficiarios.

Elegir el tipo de documento : optar por “Cédula de ciudadanía” u otro documento pertinente.

Ingresar los datos personales : introducir el número de cédula y la información adicional solicitada.

Confirmar la información: hacer clic en “Consultar” y aguardar la respuesta del sistema. Si la persona se encuentra registrada como beneficiaria, el portal proporcionará detalles sobre el estado de su inscripción y los pagos disponibles.

Quiénes son elegibles para Renta Joven en Colombia

Renta Joven está destinado a jóvenes entre 14 y 28 años que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que estén matriculados en programas de educación superior o en formación para el trabajo. Algunos de los requisitos para acceder a este beneficio son los siguientes:

Poseer nacionalidad colombiana .

Estar registrado en el Sisbén IV dentro de los grupos priorizados.

No ser beneficiario de otros programas de transferencias monetarias similares.

Estar inscrito en una institución educativa que cuente con el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional.

Cuándo recibir los pagos de Renta Joven

Los pagos del programa Renta Joven se efectúan de manera periódica conforme al calendario establecido por Prosperidad Social. La frecuencia y el monto del subsidio pueden experimentar variaciones en función del presupuesto asignado y las condiciones específicas del programa.

Para recibir los pagos, los beneficiarios deben: