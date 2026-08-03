Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 3 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 631,07 pesos colombianos.

En la última semana el Real avanzó 0.57%, pero en el último año su variación fue -9.34%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 25.16%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real pasó de dos jornadas estables a un tramo de caídas, luego una recuperación parcial y nuevas oscilaciones, cerrando con saldo levemente negativo y una volatilidad moderada.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: