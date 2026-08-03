Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, las personas de Libra pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este lunes para Libra

Libra, hoy todo te favorece: no dejes pasar el día sin hacer esa llamada; alegrarás a alguien que te quiere y con quien hablas poco.

Apuesta por el tú a tú: busca una charla directa, una visita o una videollamada, no sólo mensajes por WhatsApp.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Libra?

Libra, hoy 2026-08-03 tu trabajo fluye si priorizas la comunicación: haz esa llamada pendiente a un colega o cliente; ese gesto puede alegrar a alguien, suavizar el ambiente y abrir una oportunidad. Tu diplomacia arrancará una sonrisa y fortalecerá vínculos, impulsando acuerdos y avances en tareas que dependían de ese contacto.

Libra: así te irá en el amor este lunes

Libra, el día favorece los gestos sinceros y las conversaciones pendientes: si tomas la iniciativa y haces esa llamada, el amor se abrirá camino con calidez y reciprocidad. Un mensaje amable o una invitación espontánea puede reavivar una conexión que te importa.

Tu compatibilidad más alta hoy es con Géminis, signo con el que fluirán la complicidad y la risa gracias a la comunicación ágil. Juntos encontrarán el tono perfecto para acercarse y sonreír de nuevo.

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte son 63, 57, 41 y 23, útiles para tomar decisiones, elegir fechas y atraer buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, aprovecha la energía de hoy para hacer esa llamada: fortalecer el vínculo te dará un impulso de bienestar emocional; después, da un paseo breve o practica respiración profunda para cuidar también tu salud física