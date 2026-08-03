La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, las personas de Virgo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy lunes 3 de agosto para Virgo

Para Virgo, el día se aligera cuando se aparcan prejuicios y se abre espacio a la expresión genuina de los demás; desde esa apertura, las dinámicas cotidianas fluyen mejor.

En lo familiar, esa escucha destapa sorpresas reales sobre los seres queridos y redefine prioridades. Con calma y método, el signo convierte esos hallazgos en armonía.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Hoy, 2026-08-03, a Virgo le irá mejor en el trabajo si deja de lado los prejuicios y permite que cada compañero se exprese con autenticidad; al hacerlo, descubrirá talentos y perspectivas sorprendentes en colegas —especialmente en ese equipo que ya siente como familia—, lo que abrirá colaboraciones y soluciones creativas. Con escucha activa y flexibilidad, surgirán oportunidades de reconocimiento y un ambiente más armónico.

Virgo: así te irá en el amor este lunes

Virgo, en el amor, si dejas de lado los prejuicios y permites que tu pareja o esa persona especial se exprese con sinceridad, aparecerán revelaciones que fortalecerán el vínculo. La apertura y la escucha atenta te mostrarán facetas sorprendentes y fomentarán una conexión más auténtica.

Hoy tu mayor compatibilidad será con Piscis, cuya sensibilidad y franqueza favorecerán esa dinámica sin juicios. Juntos descubrirán verdades emotivas y sorpresas agradables que avivarán la química.

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son "2, 45, 92, 58" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones clave o tentar la suerte.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, al soltar prejuicios y permitir que tus seres queridos se expresen sin juicio, cuidas tu salud mental; practica la escucha activa y, tras cada conversación intensa, camina 10 minutos o realiza estiramientos suaves para liberar tensión y equilibrar mente y cuerpo.