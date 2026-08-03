Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 3 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy lunes 3 de agosto para Capricornio

Para Capricornio, hoy la inclinación al orden rinde más cuando se modula; pequeñas licencias suelen prevenir roces con la pareja o con los hijos.

Asumir que cada quien funciona distinto abre una convivencia más ligera; al priorizar la armonía sobre la rigidez, el día tiende a fluir con mayor calma.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Capricornio?

Para Capricornio, este 2026-08-03 en el trabajo tu afán por el orden podría volverse excesivo y provocar fricciones si intentas imponerlo; úsalo como guía, no como regla rígida. Modera el perfeccionismo, escucha a los demás y evita microgestionar. Si enfocas tu disciplina en colaborar y pulir procesos sin presionar, el día rendirá y dejará resultados sólidos

Capricornio: así te irá en el amor este lunes

Capricornio, hoy tu afán por el orden puede tensar tu vida sentimental si llevas las reglas al extremo. Baja el ritmo, escucha con paciencia y prioriza el cariño sobre la perfección; un gesto flexible evitará roces con tu pareja o con la familia.

La mayor compatibilidad del día llega con Libra, cuyo tacto y sentido del equilibrio te ayudarán a relativizar y encontrar acuerdos. Su diplomacia te permitirá fluir sin sentir que cedes demasiado, favoreciendo encuentros armónicos.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, sus números de la suerte son 52, 72, 21 y 91, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y probar suerte en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, por tu salud mental practica hoy la flexibilidad: respira hondo antes de corregir, acepta que los demás son distintos y da una caminata de 20 minutos para soltar tensión.