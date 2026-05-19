Qué se sabe sobre el asteroide Apophis.

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En esta noticia Asteroide Apophis y su acercamiento a la Tierra en 2029

Un enorme objeto espacial volverá a concentrar la atención del mundo en los próximos años. Se trata de un evento astronómico poco frecuente y anticipado por la NASA que los científicos siguen desde hace más de dos décadas.

Aunque durante años estuvo rodeado de especulaciones y escenarios de riesgo, hoy el foco está puesto en otro aspecto. La trayectoria del asteroide Apophis y su recorrido orbital lo convertirá en protagonista del entorno espacial ampliamente estudiado por la comunidad científica.

El interés no es menor: un cuerpo rocoso de este tamaño es un fenómeno extremadamente inusual. Por eso, astrónomos y agencias espaciales ya preparan observaciones especiales para seguir el evento astronómico internacional.

Asteroide Apophis y su acercamiento a la Tierra en 2029

Apophis es un asteroide clasificado como potencialmente peligroso por su tamaño y cercanía orbital. Tiene un diámetro aproximado de 340 metros de ancho y una longitud estimada de hasta 450 metros, dimensiones comparables con grandes estructuras urbanas.

Fue descubierto en junio de 2004 por astrónomos del Observatorio Nacional Kitt Peak, en Arizona. En ese momento generó preocupación internacional porque los primeros cálculos sugerían una posible colisión con el planeta futura con la Tierra.

Con observaciones posteriores y estudios de radar más precisos, la NASA y otros observatorios descartaron cualquier impacto en 2029, 2036, 2068 y durante al menos el próximo siglo. Actualmente, el evento se considera completamente seguro para la humanidad.

Datos clave sobre el asteroide Apophis