En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 10 de agosto de 2026 cerró a 3620.44 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,76% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro subió 1.60%, mientras que en el último año retrocedió -19.49%.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y caídas (cinco de cada una), sin jornadas estables, con volatilidad moderada y un balance prácticamente neutro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el mercado confía en un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo.

En relación al precio del día anterior, la moneda

bajó

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a 3620.4399 pesos colombianos por euro, es de 362043.99 pesos; 200 euros cuestan 724087.98 pesos y 500 euros, 1810219.95 pesos.