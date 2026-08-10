Este lunes, 10 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 613.72266 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,11%.

En el mercado del Real, la cotización cayó -2.92% en la última semana y acumula un descenso de -13.94% en el último año, señalando una tendencia bajista sostenida.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia bajista: predominaron las caídas, hubo dos repuntes aislados, un día estable y cerró con cinco descensos seguidos.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 20.03%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.58%.

La cotización del Real ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 61,372.26505929782 pesos colombianos; 200 reales costarán 122,744.53011859564 pesos colombianos y 500 reales costarán 306,861.3252964891 pesos colombianos.