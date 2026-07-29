Asteroide 2024 YR4: la NASA anticipó una fecha de posible impacto y activó protocolos de defensa planetaria

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NASA mantenga bajo vigilancia constante al asteroide 2024 YR4, un objeto celeste cuyo recorrido lo posiciona entre los cuerpos cercanos a la Tierra. Los análisis más recientes han permitido establecer una fecha precisa de posible impacto, lo que ha conducido a la activación de los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque el riesgo continúa siendo bajo.

Este tipo de vigilancia es parte integral de los programas científicos que aspiran a anticipar escenarios poco probables pero significativos, mediante la recopilación de datos a lo largo de meses de estudio astronómico.

Con el progreso de las investigaciones, los científicos han conseguido afinar los cálculos orbitales del objeto, lo que ha permitido descartar escenarios alarmantes y centrar la atención en la evaluación técnica del fenómeno.

Asteroide 2024 YR4: qué es y por qué está en seguimiento

Según información mencionada por La FM, la NASA realiza un seguimiento continuo de estos asteroides con el fin de optimizar su capacidad de respuesta ante situaciones de bajo riesgo, pero con alto potencial de impacto, empleando telescopios ubicados en diversas partes del mundo.

El asteroide 2024 YR4 se clasifica dentro de los objetos cercanos a la Tierra, comúnmente referidos como NEO en inglés. Son cuerpos rocosos que, en ciertos momentos, atraviesan zonas próximas a la órbita terrestre.

Las proyecciones actuales sugieren que el tamaño del objeto oscilaría entre 40 y 90 metros de diámetro, una variable esencial para evaluar los efectos potenciales en caso de que llegue a ingresar a la atmósfera.

La NASA ha reclasificado al asteroide 2024 YR4 en el nivel 0 de la Escala de Turín, lo que indica riesgo nulo de impacto con la Tierra. (Foto: archivo cronista) solarseven

¿Cuándo y con qué probabilidad impactará en la Tierra?

Los cálculos más recientes indican que existe una probabilidad reducida de impacto el 22 de diciembre de 2032. Cuando el asteroide fue detectado inicialmente, esa posibilidad era superior, sin embargo, ha disminuido con la incorporación de nuevas observaciones.

La agencia ha aclarado que estos cambios en las probabilidades son parte del proceso habitual de actualización de datos y no sugieren una amenaza inminente.

No obstante, el objeto ha superado el umbral del 1% de probabilidad, un límite técnico que activa los protocolos de notificación internacional, conforme a los procedimientos establecidos por la NASA y otros organismos científicos.

El daño que causaría el asteroide 2024 YR4 depende de su tamaño y el lugar de impacto. (Foto: Noticias Argentinas)

Asteroide 2024 YR4: qué daños puede causar en la Tierra

Los modelos científicos sugieren que un asteroide de estas dimensiones probablemente explotaría en el aire al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. En el caso de que este evento suceda sobre el océano, los expertos consideran que la generación de un tsunami es poco probable.

En situaciones donde el impacto aéreo ocurra en zonas habitadas, un objeto con un tamaño de entre 40 y 60 metros podría provocar rotura de ventanas y daños estructurales menores. Un escenario donde el asteroide sea cercano a los 90 metros, aunque considerado menos probable, podría resultar en afectaciones más significativas en áreas urbanas y sus alrededores.

Así calcula la NASA la trayectoria de asteroides y cometas

El seguimiento de 2024 YR4 se lleva a cabo mediante el programa de observación de objetos cercanos a la Tierra, que emplea telescopios terrestres y modelos informáticos sofisticados. Cada nueva información permite ajustar la trayectoria proyectada para los años y décadas venideras.

Las actualizaciones oficiales son difundidas en el sistema automatizado Sentry, donde se actualizan los cambios en la probabilidad de impacto a medida que se mejora la información disponible.