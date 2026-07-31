El asteroide Apophis será visible desde gran parte del planeta durante su histórico acercamiento de 2029.

El asteroide 99942 Apophis protagonizará uno de los eventos astronómicos más importantes de las próximas décadas cuando pase muy cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Debido a su proximidad, millones de personas podrán observarlo sin necesidad de telescopios, mientras agencias espaciales de distintos países aprovecharán la oportunidad para estudiarlo en detalle.

Según datos de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el sobrevuelo no representa ningún riesgo para la Tierra, aunque constituye una ocasión única para avanzar en el conocimiento de los asteroides cercanos a nuestro planeta.

Cuándo pasará Apophis cerca de la Tierra

El acercamiento de Apophis está previsto para el 13 de abril de 2029, cuando el asteroide pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la órbita de numerosos satélites geoestacionarios.

Los científicos estiman que hasta el 90% de la población mundial podrá observarlo a simple vista siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y el cielo permanezca despejado durante la noche.

Aunque en un primer momento existió preocupación por un posible impacto, los cálculos orbitales más recientes descartan cualquier riesgo de colisión durante este sobrevuelo o en el próximo siglo.

El asteroide Apophis será visible desde gran parte del planeta durante su histórico acercamiento de 2029. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué Apophis despierta tanto interés científico

Apophis posee aproximadamente 450 metros de diámetro, un tamaño comparable al de un gran rascacielos, y presenta una forma alargada que ha sido comparada con un cacahuete.

Su extraordinaria aproximación permitirá estudiar cómo la gravedad terrestre puede influir en su trayectoria, velocidad de rotación y estructura, algo que rara vez puede analizarse con un objeto de estas características.

Para ello ya se preparan varias misiones espaciales. La Agencia Espacial Europea (ESA) desarrolla la misión RAMSES, que acompañará al asteroide durante su paso, mientras que la NASA enviará la sonda OSIRIS-APEX, equipada con cámaras, espectrómetros y un altímetro láser para elaborar un mapa detallado de su superficie. La agencia estadounidense aclaró que la misión será únicamente de observación y no contempla la recolección de muestras.

La ONU declaró 2029 como el Año Internacional de los Asteroides

La relevancia del evento llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a declarar 2029 como el Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria.

La iniciativa busca aprovechar el paso de Apophis para promover la investigación científica, fortalecer las estrategias de defensa planetaria y sensibilizar a la población sobre los objetos cercanos a la Tierra.

La ONU considera que este acercamiento representa una oportunidad excepcional para impulsar la cooperación internacional y mejorar el conocimiento sobre los riesgos y el comportamiento de los asteroides.

Por qué los científicos seguirán observando su trayectoria

Aunque actualmente no existe ninguna posibilidad de impacto, los especialistas continuarán monitoreando la órbita de Apophis después de 2029.

Factores como la interacción gravitatoria con la Tierra o efectos producidos por la radiación solar pueden generar pequeñas modificaciones en su trayectoria con el paso del tiempo, por lo que mantener un seguimiento constante permitirá perfeccionar los modelos utilizados para predecir el movimiento de los objetos cercanos al planeta.