Donald Trump elevó la tensión con Colombia tras acusar al Gobierno de Petro de fallar en la lucha contra el narcotráfico. (Fuente: Archivo)

En medio de una de las etapas más tensas de los últimos años entre Estados Unidos y Colombia, las declaraciones cruzadas entre Donald Trump y Gustavo Petro han elevado la preocupación sobre el futuro de la relación bilateral.

Las advertencias del mandatario estadounidense y las respuestas del presidente colombiano dejaron al descubierto un escenario político marcado por fricciones, reproches públicos y medidas diplomáticas que ya comienzan a afectar áreas clave de cooperación.

En este contexto, ChatGPT elaboró un escenario hipotético sobre qué podría ocurrir si Estados Unidos interviniera Colombia, considerando variables políticas, militares y económicas.

Cómo reaccionaría Colombia si Estados Unidos interviniera el país, según ChatGPT

En un escenario puramente hipotético creado por la IA, la intervención estadounidense generaría una respuesta inmediata del Gobierno colombiano, que convocaría a un consejo de seguridad de emergencia y declararía la situación como una amenaza directa a la soberanía nacional.

Gustavo Petro respondió a las advertencias de Washington defendiendo la soberanía nacional y cuestionando las declaraciones del presidente estadounidense.

Las Fuerzas Militares reforzarían bases en zonas estratégicas y el Gobierno solicitaría apoyo diplomático urgente a países latinoamericanos para presionar el retiro de cualquier fuerza extranjera. En este escenario diseñado por ChatGPT, el país experimentaría un aumento de tensiones internas, bloqueos y movilizaciones masivas en las principales ciudades.

Cómo podría responder Estados Unidos tras una escalada con el Gobierno de Petro, según la IA

Estados Unidos podría responder a un choque diplomático con medidas progresivas que irían más allá de la presión verbal. Según este escenario creado por ChatGPT, Washington podría desplegar unidades navales en el Caribe colombiano y aumentar el número de vuelos de reconocimiento sobre zonas consideradas de alto riesgo.

Paralelamente, suspendería temporalmente acuerdos de cooperación y podría aplicar sanciones económicas selectivas como mecanismo de presión aumentando la presencia limitada de fuerzas especiales en corredores estratégicos, argumentando operaciones antinarcóticos, afirmó ChatGPT.

Este tipo de intervención no se asemejaría a una invasión, sino a una acción calibrada para enviar un mensaje político directo al Gobierno colombiano, según la IA.