Tercera Guerra Mundial: los únicos dos países latinos que quedarían en pie, según la IA.

Una nueva potencia mundial se asoma: Rusia y China en alerta por el ascenso de un país latino que podría modificar el equilibrio económico global

La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial retorna periódicamente al debate público. La inteligencia artificial (IA), en este contexto, se expresó sobre qué países latinoamericanos podrían afrontar mejor un escenario crítico, considerando su geografía, recursos y ubicación estratégica.

Bajo ese enfoque, ChatGPT (modelo de IA) analiza factores como distancia a zonas de conflicto, capacidad alimentaria e hídrica, matriz energética e instituciones. El resultado de este ejercicio, especulativo y debatible, identifica a Chile y Uruguay como las naciones con mayores probabilidades relativas de continuidad.

Tercera Guerra Mundial: cuáles son los dos países que sobrevivirán según la Inteligencia Artificial

Según la simulación realizada con el modelo ChatGPT, los países con mayor probabilidad relativa de estabilidad institucional y social serían Chile y Uruguay.

El razonamiento central mezcla baja visibilidad como objetivo militar, sólida disponibilidad de agua y alimentos, redes eléctricas con fuerte aporte renovable y posición geográfica distante de focos principales.

Tercera Guerra Mundial: dos países latinos podrían sobrevivir, según la IA.

En Chile, la cordillera de los Andes, la larga línea costera del Pacífico Sur y la baja densidad poblacional del extremo sur facilitan rutas de abastecimiento y zonas de refugio; su matriz energética combina hidro, solar y eólica. Uruguay resalta por estabilidad política, población reducida, agua dulce y alta participación de energías limpias, además de un perfil internacional moderado.

Tercera Guerra Mundial: ¿por qué no otros países de la región?

El modelo descarta a estados con elevada exposición a nodos estratégicos globales o con grandes polos industriales/energéticos susceptibles de convertirse en blancos. México comparte frontera y cadenas críticas con EE.UU.; Brasil concentra infraestructura sensible; Colombia y Perú se ubican cerca de rutas marítimas esenciales del Pacífico.

Argentina también fue evaluada, con recursos y territorio amplios; sin embargo, su extensión, activos energéticos y puertos atlánticos podrían incrementar la posibilidad de impacto en un conflicto mayor.

Se reitera: es una simulación orientativa elaborada con ChatGPT, útil para discutir escenarios, no para anticipar el futuro.

La IA de ChatGPT analizó factores geográficos, energéticos e institucionales. (Fuente: archivo).

Factores que la IA evaluó para su selección

Según el análisis del modelo, estos criterios tuvieron mayor peso al identificar a Chile y Uruguay: