El incremento se definió con base en la inflación y tendrá excepciones puntuales para algunos usuarios (Fuente: archivo).

El Gobierno nacional confirmó el primer aumento de peajes de 2026, una medida que impactará de forma directa el bolsillo de conductores particulares, transportadores de carga y empresas de pasajeros en todo el país. El nuevo ajuste tarifario entrará en vigor desde el 16 de enero y se aplicará de manera general en las concesiones viales, en línea con la actualización anual establecida por la ley.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó en diálogo con Valora Analitik que el incremento responde a la necesidad de actualizar los valores conforme al costo de vida, un mecanismo que se mantiene como pilar del sistema vial colombiano para garantizar el mantenimiento y la operación de las carreteras.

¿Desde cuándo comienza a regir el aumento de peajes en 2026?

El alza en los peajes empezará a aplicarse oficialmente a partir del 16 de enero de 2026. Desde esa fecha, las estaciones de cobro ajustarán sus tarifas para vehículos particulares, buses y camiones, según la categoría correspondiente y el contrato de cada concesión.

El Gobierno aclaró que no se trata de un incremento extraordinario, sino del ajuste regular que se realiza cada año y que estaba pendiente tras el cierre de 2025. No obstante, el impacto será visible en corredores estratégicos con alto flujo vehicular.

El Gobierno confirmó el alza de los peajes y fija nuevos precios en todo el país.

¿Cómo se calcula el nuevo valor de los peajes en Colombia?

El cálculo del aumento se hace con base en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el indicador oficial que mide la inflación en Colombia. Según cifras del DANE, el IPC de noviembre de 2025 se ubicó en 5,30 %, porcentaje que sirve como referencia para la actualización de las tarifas.

De acuerdo con la ministra de Transporte, este ajuste “corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”, lo que significa que la mayoría de los peajes reflejarán un incremento cercano a ese indicador, salvo excepciones contractuales.

¿Por qué el Gobierno mantiene el alza de peajes pese a las críticas?

El Ejecutivo sostiene que la actualización de tarifas es clave para asegurar la sostenibilidad financiera de la infraestructura vial. Los recursos recaudados por peajes se destinan al mantenimiento, la operación y la modernización de las carreteras, así como al cumplimiento de obligaciones con las concesiones vigentes.

Sin embargo, el aumento sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía, especialmente en un contexto de presión económica. Por esta razón, el Gobierno reconoce la necesidad de equilibrar la viabilidad técnica del sistema con la protección del ingreso de los usuarios frecuentes.

¿Qué medidas anunció el Gobierno para mitigar el impacto del aumento?

Para reducir el golpe al bolsillo de algunos sectores, el Gobierno confirmó la aplicación de medidas puntuales en determinadas vías y concesiones. Entre las principales estrategias se encuentran:

Tarifas diferenciales , dirigidas a comunidades cercanas a los peajes y a usuarios que dependen de la vía para actividades cotidianas.

Aplazamiento de incrementos , en casos donde el alza estaba prevista para fechas específicas y se decidió posponerla.

Incrementos graduales, que dividen el aumento en varias etapas en lugar de aplicarlo de una sola vez.

La implementación de estas medidas depende del tipo de contrato y de la antigüedad de cada concesión, por lo que no todos los peajes del país tendrán el mismo tratamiento.

¿Cuáles son los peajes más caros del país antes del ajuste de 2026?

Las diferencias entre tarifas siguen siendo uno de los principales focos de inconformidad entre los conductores. Tras incrementos recientes autorizados por el Instituto Nacional de Vías (Invías), algunos peajes ya se ubican entre los más costosos del país para vehículos de categoría I.

Actualmente, entre los peajes con tarifas más altas se encuentran Pipiral, en la vía a Villavicencio; el Túnel del Oriente, en Antioquia; Cisneros; Aburrá, en el corredor entre el Eje Cafetero y Antioquia; y Guaico, en la vía hacia el occidente antioqueño. Con el ajuste de enero, estos valores volverán a actualizarse conforme al IPC.