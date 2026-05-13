Un mapa global volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué país genera más preocupación cuando se habla de paz y seguridad internacional. La respuesta cambia según la región, pero un patrón domina buena parte del planeta. Las percepciones sobre amenazas globales no siempre coinciden con el poder militar o económico real. Muchas veces están atravesadas por conflictos históricos, alianzas estratégicas y experiencias regionales que marcan la mirada de cada sociedad. Aunque el resultado puede sorprender a algunos, el relevamiento no busca medir cuál es el país más peligroso de manera objetiva, sino cuál es percibido como la mayor amenaza por ciudadanos de distintos lugares del mundo. De acuerdo con encuestas internacionales recopiladas en distintos países, Estados Unidos fue mencionado con mayor frecuencia como la principal amenaza para la paz y la seguridad mundial en 65 países. Esta percepción suele estar vinculada a décadas de intervenciones militares, presencia de bases en el exterior, sanciones económicas y decisiones de política exterior con impacto global. Por detrás aparece Rusia, identificada como la mayor amenaza en 10 países, especialmente dentro de Europa. La invasión a Ucrania y el deterioro de la relación entre Moscú y Occidente profundizaron esa imagen en la región. El mapa deja en evidencia que la percepción internacional no depende únicamente del presente, sino también de procesos geopolíticos acumulados durante años. La encuesta también mostró que otras potencias o actores regionales aparecen como amenazas según el contexto local. Israel fue señalado con mayor frecuencia en 7 países, principalmente en Medio Oriente y el norte de África. En esas regiones, el conflicto palestino-israelí y las tensiones históricas influyen directamente sobre la opinión pública y las percepciones de seguridad. Por otro lado, China apareció como principal preocupación en países como Japón, donde las disputas territoriales y el crecimiento militar chino generan inquietud estratégica. Estos resultados muestran que hablar de amenazas globales implica entender cómo cada país interpreta el escenario internacional desde sus propias disputas, intereses y alianzas. El dato central del mapa no establece una verdad absoluta sobre qué nación representa el mayor riesgo, sino cómo el mundo distribuye sus desconfianzas en un escenario cada vez más fragmentado.