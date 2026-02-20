La propuesta fue expuesta durante un evento clave del sector en Brasil y se inscribe en una estrategia más amplia de Rusia para sostener vínculos técnicos y comerciales con la región, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas. Rusia volvió a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica orientada a países de América Latina. El planteo fue realizado en un contexto de creciente competencia global y apunta a fortalecer capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial. Con acercamientos a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la iniciativa se enfoca en abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el objetivo de avanzar en proyectos de largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de tecnología militar. La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal encargada de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, que se llevó a cabo en Río de Janeiro y es considerada la principal exposición de defensa y seguridad en América Latina. Según lo expuesto por su director general, Alexander Mikheev, el propósito de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con naciones latinoamericanas. La propuesta incluye asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, con la participación de empresas locales. Rosoboronexport destacó que este tipo de cooperación responde al interés de múltiples países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo encuentros con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. A pesar de que su estand fue más limitado en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó el espacio para realizar reuniones privadas y presentaciones técnicas. En la exposición se exhibieron réplicas de diversos sistemas considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.