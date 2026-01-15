Un conductor mayor observa con preocupación las nuevas exigencias para renovar la licencia de conducción.

Al cumplir 65 años, la renovación de la licencia de conducir deja de ser un trámite automático y pasa a estar sujeta a controles más rigurosos. El conductor debe acreditar que mantiene las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar, una exigencia que apunta a disminuir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

En Colombia, la vigencia del pase se reduce progresivamente con la edad y se complementa con la obligación de aprobar una evaluación médica integral en un Centro de Reconocimiento de Conductores. A partir de los 60 años, estos controles se realizan con mayor frecuencia y el trámite solo continúa si el resultado queda registrado y validado en el RUNT. Sin esa certificación oficial, la renovación no puede completarse.

El requisito que define la renovación de la licencia de conducir

El factor decisivo para que la renovación de la licencia de conducir pueda completarse es el cumplimiento de una exigencia médica obligatoria. El conductor debe realizar una valoración integral de salud en un Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado, donde se analizan aptitudes físicas, cognitivas y de coordinación necesarias para manejar de forma segura.

El resultado de esa evaluación debe ser cargado directamente en el RUNT por el profesional autorizado. Si el sistema no refleja ese registro validado, las autoridades de tránsito no pueden continuar con el trámite ni emitir el nuevo documento. Esta condición se encuentra respaldada por la normativa del Ministerio de Transporte y por los protocolos técnicos vigentes que regulan la expedición de licencias.

Las autoridades refuerzan los controles médicos y administrativos para conductores de más de 65 años. (Imagen: archivo)

Además, desde septiembre de 2025 el Ministerio actualizó su compilación normativa de tránsito, reiterando los requisitos para obtener y refrendar licencias y el rol del certificador de los CRC. En la práctica, el flujo es simple: agenda en un CRC, realiza exámenes (vista, audición, reflejos, coordinación, psicología y medicina general) y, si es apto, el sistema habilita la renovación.

Vigencias por edad: ¿cada cuánto debe renovar a los 65, 70 u 80?

La vigencia depende del tipo de licencia y la edad. Para servicio particular (categorías A y B): hasta 10 años si es menor de 60; 5 años entre 60 y 80; y 1 año si supera los 80. Para servicio público (categorías C): la renovación es de 3 años, pero en mayores de 60 se reduce a 1 año en varias capitales por control de aptitud (verifique con su organismo de tránsito). Esta guía oficial de Bogotá resume los plazos aplicados en 2025.

Tenga en cuenta los antecedentes normativos: la Ley 2161 de 2021 otorgó una suspensión temporal de vencimientos en 2022, ya superada, por lo que desde 2023 se volvió al calendario ordinario de renovaciones.

¿Qué documentos piden y cuánto cuesta en 2025?

Para renovar, lleve cédula, licencia actual, pago de derechos del organismo de tránsito y el certificado médico cargado al RUNT (el CRC lo sube automáticamente). El valor del trámite ante el RUNT se actualizó en junio de 2025: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta, a lo que se suman los cobros del CRC y de su secretaría de Tránsito local.

Verifique siempre que el CRC esté acreditado: la verificación de aptitud la realizan profesionales certificados y su resultado es el que habilita o impide el trámite.

Mayores de 65: tres alertas antes de ir a la ventanilla

Primero, la aprobación del examen médico no es automática; si el resultado es no apto (temporal o definitivo), no podrá renovar hasta cumplir el manejo clínico indicado. Segundo, la autoridad validará en línea su estado en RUNT; si el sistema no muestra el certificado, el proceso queda detenido. Tercero, revise la vigencia que corresponde por edad para calcular su próxima fecha de renovación.

En paralelo, recuerde que conducir con licencia vencida o sin portar el documento acarrea sanciones y hasta inmovilización del vehículo, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito.

El trámite de renovación exige exámenes de aptitud física y validación en el RUNT antes de continuar al volante. (Imagen: archivo)

¿Por qué se endurece el filtro? Seguridad vial y datos de salud

El Ministerio justifica el refuerzo de evaluaciones periódicas por el aumento de la siniestralidad y la necesidad de verificar condiciones de visión, audición, tiempos de reacción y control psicomotor en población mayor. Los CRC detallan que el examen incluye pruebas estandarizadas de coordinación motriz y psicología, además de historia clínica y medición de riesgo.

A 2025, el MinTransporte consolidó una resolución de actualización que articula requisitos, roles del certificador y validaciones en el RUNT. La instrucción a organismos de tránsito es clara: sin certificación vigente y válida, no hay refrendación.