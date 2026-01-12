Panorámica del tránsito urbano en Cali, uno de los ejes de movilidad de la ciudad.

Durante 2026, la ciudad de Cali mantendrá la medida de pico y placa como parte de su política de movilidad urbana. Sin embargo, no todos los vehículos estarán alcanzados por la restricción, lo que representa un alivio para miles de conductores que se movilizan a diario por la ciudad.

Las motocicletas no tendrán pico y placa en Cali en 2026. Así lo establece la normativa vigente que regula la restricción vehicular durante el primer semestre del año y que mantiene la exclusión de las motos, tal como ocurre desde hace varios periodos.

Cali no aplicará pico y placa en 2026 a las motocicletas

El pico y placa en Cali continuará aplicándose únicamente a los vehículos particulares, con base en la rotación del último número de la placa y en los horarios definidos por la Secretaría de Movilidad. Las motocicletas están expresamente excluidas de esta medida y pueden circular sin restricciones asociadas a días u horarios.

Esta excepción se mantiene durante 2026 y permite que las motos transiten libremente de lunes a viernes, incluso en las franjas horarias en las que sí rige el pico y placa para automóviles. La normativa reconoce el uso extendido de la motocicleta como medio de transporte cotidiano en la ciudad.

Además de las motos, otros vehículos contemplados dentro de las excepciones oficiales tampoco están sujetos a la restricción, según lo dispuesto por las autoridades de movilidad.

¿Qué vehículos sí están incluidos en el pico y placa en 2026?

El pico y placa en Cali durante 2026 aplica a los vehículos particulares y se organiza mediante un esquema de rotación semanal basado en el último dígito de la placa. La restricción rige de lunes a viernes, en horario continuo durante el día.

Los fines de semana y los días festivos no están contemplados dentro de la medida. Tampoco se aplica a motocicletas, vehículos de emergencia, transporte público ni a otros casos específicos definidos por la normativa vigente.

El objetivo del pico y placa es reducir la congestión vehicular en horas de alta demanda, concentrándose en el flujo de automóviles particulares que circulan por las principales vías de la ciudad.

Cómo funciona el pico y placa en Cali durante 2026

Durante el primer semestre de 2026, el pico y placa en Cali se aplica a los vehículos particulares mediante una rotación diaria basada en el último número de la placa. Cada día, los automóviles con determinados dígitos finales tienen restricción de circulación dentro del horario establecido por la Secretaría de Movilidad.

Para este periodo, la rotación definida es la siguiente:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Las motocicletas no están incluidas en este esquema y pueden circular con normalidad durante toda la semana. La restricción tampoco aplica en fines de semana ni días festivos, de acuerdo con la normativa vigente.