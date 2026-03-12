El presidente de Gustavo Petro se pronunció sobre el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que derivó en investigaciones judiciales y que salpica a funcionarios y congresistas vinculados con la contratación pública. La reacción del mandatario se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia adoptara nuevas decisiones dentro del proceso, entre ellas el llamado a juicio de varios parlamentarios por el presunto delito de cohecho impropio. Además, el alto tribunal solicitó la captura de los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique. A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado respondió a las voces que consideran este caso como uno de los mayores escándalos de corrupción del país. Frente a esas afirmaciones, Petro manifestó su desacuerdo y reaccionó con la frase “¡Qué barbaridad!”, cuestionando la magnitud con la que algunos sectores han descrito el caso. Según información compartida por Semana, el pronunciamiento del presidente se dio en medio del avance de las investigaciones que buscan esclarecer posibles irregularidades en la asignación de contratos dentro de la entidad encargada de la gestión del riesgo en el país. En su mensaje público, el mandatario sostuvo que los hechos investigados no pueden equipararse con otros episodios de corrupción registrados en el pasado. Desde su perspectiva, lo ocurrido correspondería a un intento de configurar contratos irregulares dentro del Gobierno. En ese contexto, Petro recordó que cuando fue congresista denunció presuntas prácticas similares relacionadas con la asignación de recursos en el antiguo fondo DRI durante el gobierno de Andrés Pastrana. Según explicó, en esa época se habrían identificado mecanismos mediante los cuales algunos congresistas recibían recursos públicos a través de contratos, una situación que -de acuerdo con su versión- no fue investigada de manera suficiente por la justicia en ese momento. El presidente también afirmó que, cuando su administración detectó irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se tomaron medidas inmediatas dentro del Ejecutivo para apartar a los funcionarios involucrados. En ese contexto mencionó el caso del exdirector de la entidad, Olmedo López, quien fue retirado del Gobierno después de que salieran a la luz las investigaciones sobre el manejo de contratos en la UNGRD. Finalmente, Petro reiteró que en su administración están prohibidos los llamados cupos parlamentarios y aseguró que cualquier funcionario que intente utilizar recursos del Estado con fines políticos será separado del cargo, insistiendo en que su Gobierno no tolerará prácticas de corrupción dentro de las instituciones públicas. "El que lo intente, se va. Como se fue Olmedo. Este es un Gobierno que no se pone al servicio de los corruptos, sino al servicio del pueblo", manifestó.