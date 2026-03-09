En Colombia, el debate sobre las condiciones para acceder a la pensión volvió a cobrar relevancia tras una decisión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la protección de los trabajadores que están cerca de jubilarse. El fallo analizó el período final de la vida laboral y recordó la importancia de garantizar estabilidad laboral a quienes están próximos a cumplir la edad para pensionarse. La discusión se relaciona con la sentencia SL‑2600 de 2025, divulgada por la Corte Suprema en enero de 2026, en la que el alto tribunal revisó el alcance del llamado fuero de estabilidad laboral reforzada para los trabajadores cercanos a la pensión, conocidos como prepensionados. A partir de esta decisión judicial se volvió a poner el foco en las condiciones laborales que deben mantenerse durante los años previos a la jubilación y en los límites que tienen los empleadores cuando un trabajador se encuentra próximo a cumplir la edad pensional. De acuerdo con la decisión judicial, los empleadores particulares no pueden despedir sin justa causa a un trabajador cuando le falten tres años o menos para cumplir la edad de pensión, incluso si la persona ya completó las semanas de cotización exigidas por el sistema pensional. La Corte explicó que ese tramo final de la vida laboral requiere una protección especial. Según el fallo, el período entre la inactividad laboral y la consolidación definitiva del derecho a la pensión debe estar protegido, con el objetivo de evitar que el trabajador pierda su fuente de ingresos justo antes de acceder a la jubilación. El tribunal sostuvo que la finalidad de esta medida es garantizar las condiciones económicas del trabajador y de su núcleo familiar durante los años previos al reconocimiento de la pensión. En la sentencia, la Sala señaló que perder el empleo en esa etapa puede generar una situación de vulnerabilidad estructural, ya que el trabajador enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral mientras espera cumplir la edad requerida para pensionarse. La Corte Suprema indicó que un retiro laboral abrupto cerca de la edad de jubilación puede afectar el proyecto de vida del trabajador y su mínimo vital, además de alterar la transición hacia la etapa de retiro. Según el análisis del tribunal, muchas personas que están próximas a pensionarse han cotizado durante largos períodos al sistema de seguridad social, por lo que la protección laboral en esa etapa contribuye a garantizar que puedan completar el proceso hasta acceder a su pensión. El fallo también aclaró que esta estabilidad no significa que el trabajador tenga permanencia absoluta en el cargo, sino que cualquier despido debe estar respaldado por una causa válida y demostrable para evitar decisiones arbitrarias. La Corte agregó que la permanencia de trabajadores con mayor experiencia también puede beneficiar a las empresas, teniendo en cuenta los conocimientos y la trayectoria que se adquieren a lo largo de los años de trabajo. La decisión judicial incluyó salvamentos de voto y una aclaración, y fijó un criterio relevante dentro de la jurisprudencia laboral sobre la protección de los trabajadores prepensionados en Colombia.