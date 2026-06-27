Gustavo Petro concluirá oficialmente su mandato presidencial el próximo 7 de agosto, cuando se realice el cambio de gobierno en Colombia.

Luego de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Colombia ya conoce quién asumirá la Presidencia para el período 2026-2030. Con la victoria de Abelardo de la Espriella, el país entra ahora en la etapa de transición entre el gobierno saliente y la nueva administración.

Aunque los resultados electorales ya definieron al sucesor de Gustavo Petro, el relevo en la Casa de Nariño no será inmediato. La legislación colombiana establece una fecha específica para el cambio de mando y fija el procedimiento que debe cumplirse antes de la posesión presidencial.

La transición ya comenzó y el Gobierno nacional manifestó que está preparado para iniciar el proceso de empalme con el equipo del presidente electo.

Gustavo Petro dejará la Presidencia el 7 de agosto de 2026

El mandato de Gustavo Petro concluirá oficialmente el 7 de agosto de 2026, día en el que Abelardo de la Espriella asumirá como nuevo presidente de Colombia para el período constitucional 2026-2030.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, deberá asumir el cargo durante la ceremonia de posesión prevista por la Constitución. Fuente: EFE Ernesto Guzmán

La Constitución establece que el presidente electo debe posesionarse ante el Congreso de la República y prestar el juramento previsto en el artículo 192. Si por alguna razón ese acto no pudiera realizarse ante el Legislativo, según explicó Infobae Colombia, la norma contempla alternativas para efectuar la ceremonia.

La fecha coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá y, desde la Constitución de 1886, el 7 de agosto quedó establecido como el día en que comienza cada nuevo período presidencial.

El Gobierno ya inició el proceso de empalme

Tras conocerse el resultado de las elecciones, Gustavo Petro invitó públicamente al presidente electo a comenzar el empalme entre ambas administraciones. En un comunicado, el mandatario señaló que respetará las decisiones de las autoridades competentes y afirmó que su posición frente al proceso electoral no impedirá el desarrollo de una transición institucional.

“El 7 de agosto del 2022 el pueblo colombiano me delegó la responsabilidad de dirigir los destinos de la Nación como presidente de Colombia, en esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes. Por eso en este momento de transición democrática del gobierno, acato las decisiones de los jueces. El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno”, manifestó.

Además, aseguró que el Gobierno ya preparó la información técnica, metodológica y logística necesaria para entregar la administración al nuevo equipo y manifestó que espera que el proceso se realice con transparencia y agilidad.

¿Cómo se realiza la transición entre un gobierno y otro?

El proceso de empalme también está regulado por la legislación colombiana. La Ley 951 de 2005 establece que los servidores públicos deben entregar un informe de gestión al funcionario que los reemplazará, con información sobre los asuntos y recursos bajo su responsabilidad.

Ese documento permite dar continuidad a la administración del Estado y debe ser revisado por los funcionarios entrantes dentro del plazo previsto por la ley para verificar la información entregada.

Petro también indicó que ya fueron identificados los temas prioritarios que requerirán atención inmediata durante el inicio del nuevo gobierno.