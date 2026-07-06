Gustavo Petro cuestionó la estrategia de seguridad anunciada por Abelardo de la Espriella y defendió un modelo basado en inteligencia, educación e inclusión social.

El presidente Gustavo Petro respondió con fuertes cuestionamientos a la propuesta de Abelardo de la Espriella de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana en coordinación con los alcaldes de las principales ciudades del país. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que la iniciativa parte de un diagnóstico equivocado sobre la situación de seguridad que atraviesan los centros urbanos.

El jefe de Estado defendió los resultados obtenidos por su administración en materia de seguridad ciudadana y aseguró que varios de los principales delitos han mostrado una reducción durante su gobierno. En ese sentido, afirmó que la problemática más compleja ya no se concentra en las grandes ciudades, sino en las regiones donde operan grupos armados ilegales.

Además de rechazar la propuesta del presidente electo, Petro aprovechó para insistir en que la solución a la inseguridad debe enfocarse en ampliar las oportunidades para los jóvenes mediante el acceso a la educación, el empleo y programas de inclusión social, en lugar de fortalecer únicamente las acciones de carácter policial.

Petro defendió los resultados de seguridad y aseguró que las ciudades registran mejoras

El presidente sostuvo que, salvo el caso de Barranquilla, las principales ciudades del país presentan indicadores más favorables frente a la delincuencia común. Según explicó, durante su administración disminuyeron delitos como el feminicidio, el secuestro y diferentes modalidades de hurto, entre ellas el robo de celulares, viviendas y establecimientos comerciales.

De acuerdo con el mandatario, el principal reto en materia de seguridad se encuentra actualmente en las zonas rurales, donde organizaciones criminales continúan disputándose el control de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita. Por ese motivo, consideró que las estrategias de seguridad deben concentrarse en combatir esas estructuras y no únicamente en reforzar la presencia en las ciudades.

Gustavo Petro cuestionó la estrategia de seguridad anunciada por Abelardo de la Espriella y defendió un modelo basado en inteligencia, educación e inclusión social. EFE/ Carlos Ortega

Petro calificó de “anacrónica” la propuesta del Bloque de Seguridad Urbana

El mandatario rechazó la posibilidad de revivir esquemas similares a los antiguos “bloques de búsqueda”, al considerar que ese tipo de mecanismos ya no responde a las necesidades actuales del país. En cambio, planteó que la lucha contra las organizaciones criminales debe sustentarse en labores de inteligencia que permitan identificar, judicializar y desarticular a sus integrantes.

Asimismo, defendió la combinación de operaciones policiales con procesos de diálogo y sometimiento a la justicia para debilitar las estructuras ilegales. A su juicio, una estrategia basada exclusivamente en el uso de la fuerza no garantiza resultados sostenibles y puede generar nuevas expresiones de violencia.

Petro advirtió que una estrategia similar al modelo ICE podría aumentar la violencia

En sus declaraciones, el presidente comparó la propuesta presentada por Abelardo de la Espriella con las acciones desarrolladas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según afirmó, trasladar ese modelo al contexto colombiano podría provocar un incremento de la confrontación social en los barrios populares.

El jefe de Estado advirtió que una política enfocada en perseguir a jóvenes de sectores vulnerables podría desencadenar nuevas tensiones sociales e incluso derivar en episodios similares al estallido social registrado en 2021. Por ello, insistió en que la seguridad debe construirse a partir de políticas de prevención y oportunidades para la población juvenil.

Petro afirmó que la educación es la principal herramienta para combatir la delincuencia

El mandatario reiteró que el fortalecimiento del sistema educativo representa una alternativa más efectiva que ampliar la infraestructura penitenciaria. En ese contexto, destacó que durante su administración se incrementó la oferta de cupos gratuitos en universidades públicas como parte de una estrategia para reducir los factores que favorecen el ingreso de jóvenes a organizaciones criminales.

Además, propuso fortalecer programas de formación y empleo mediante cooperativas juveniles con apoyo del SENA, con el objetivo de ampliar las oportunidades laborales para esta población. Según explicó, facilitar el acceso a la educación y al trabajo contribuye a disminuir la exclusión social que, a su juicio, alimenta buena parte de la delincuencia urbana.

Petro también criticó la propuesta de recortar el presupuesto nacional

En otro pronunciamiento, el presidente cuestionó la iniciativa del futuro ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella de reducir en 60 billones de pesos el presupuesto nacional. El mandatario aseguró que una decisión de ese tipo afectaría sectores esenciales como la educación y la salud.

Asimismo, advirtió que un ajuste de esa magnitud podría desacelerar la economía colombiana y generar un escenario de recesión. Finalmente, también dirigió críticas al modelo económico impulsado por el gobierno entrante y a los sectores empresariales que respaldan esa propuesta.