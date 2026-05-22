El Gobierno alista el último cambio laboral que impactará a empresas y empleados.

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El presidente Gustavo Petro confirmó que Colombia entrará en la fase final de la reducción de la jornada laboral establecida por ley. Desde el miércoles 15 de julio de 2026, la jornada máxima ordinaria pasará oficialmente a 42 horas semanales en todo el país, una modificación que llegará después del pago de la prima de servicios de junio y del salario que millones de trabajadores reciben en julio.

La medida corresponde a la implementación total de la Ley 2101 de 2021, normativa que fijó una reducción gradual del tiempo laboral sin afectar el salario, las prestaciones sociales ni los derechos adquiridos de los empleados. Con este cambio, las compañías deberán reorganizar horarios, turnos y esquemas internos para cumplir con el nuevo límite semanal.

Desde el Gobierno Nacional y el Ministerio del Trabajo aseguran que el objetivo es mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral, reducir los niveles de estrés y modernizar el mercado laboral colombiano.

¿Cuándo comenzará a regir la jornada laboral de 42 horas?

La nueva jornada laboral entrará en vigencia el miércoles 15 de julio de 2026. A partir de esa fecha, ninguna empresa podrá exigir una jornada ordinaria superior a las 42 horas semanales.

El anuncio toma relevancia porque el cambio ocurrirá inmediatamente después de uno de los momentos económicos más importantes para los trabajadores colombianos: el pago de la prima de mitad de año y el desembolso del salario correspondiente a junio, que usualmente se recibe durante los primeros días de julio.

Gustavo Petro confirmó que la reducción de la jornada laboral llegará tras la prima de mitad de año y el pago del salario.

La reducción aplicará tanto para empresas privadas como para distintos sectores económicos que operan bajo las normas laborales vigentes en Colombia.

¿Qué dice la Ley 2101 sobre la reducción de la jornada laboral?

La Ley 2101 de 2021 estableció un proceso gradual para disminuir la jornada máxima semanal en Colombia, pasando de 48 horas a 42 horas sin reducción salarial.

El cronograma comenzó en 2023 y tuvo varias etapas. Primero se redujo una hora semanal, luego se aplicaron nuevos ajustes hasta llegar a las 44 horas en 2025. Ahora, en 2026, se concretará la disminución definitiva.

La normativa también aclara que el tiempo destinado al almuerzo no hace parte de la jornada efectiva de trabajo y que las empresas deberán garantizar el cumplimiento de la ley sin afectar la remuneración de los trabajadores.

¿Cómo quedó la jornada laboral en Colombia durante 2025?

Durante 2025, la jornada máxima ordinaria quedó fijada en 44 horas semanales. Ese ajuste representó la penúltima etapa de la reducción laboral contemplada por el Congreso.

Con esa disminución, miles de empleados comenzaron a trabajar menos horas sin sufrir cambios en su sueldo ni en prestaciones como cesantías, intereses, vacaciones o aportes a seguridad social.

El modelo fue presentado por el Gobierno como una apuesta para acercar a Colombia a estándares laborales internacionales que priorizan la productividad y el bienestar de los trabajadores.

¿La reducción de la jornada laboral afectará el salario?

No. El Gobierno reiteró que la reducción de horas no implicará disminución salarial ni pérdida de beneficios laborales.

Esto significa que los trabajadores continuarán recibiendo el mismo salario mensual, aunque trabajen menos horas a la semana. También se mantendrán intactas las prestaciones sociales y demás derechos establecidos por la legislación colombiana.

El Ministerio del Trabajo advirtió que las empresas deberán adaptar sus esquemas operativos respetando las condiciones laborales actuales.

¿Qué beneficios tendría trabajar 42 horas semanales?

Entre los principales beneficios que destacan expertos y autoridades se encuentran una mejor calidad de vida, más tiempo para compartir en familia, reducción del agotamiento laboral y mayores espacios de descanso.

También existen expectativas sobre un posible aumento en la productividad, debido a que jornadas más cortas suelen estar relacionadas con menores niveles de estrés y ausentismo.

Sin embargo, algunos gremios empresariales han advertido que sectores como comercio, manufactura y servicios podrían enfrentar retos para reorganizar turnos y cubrir la operación diaria sin afectar la atención o la producción.