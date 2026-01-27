Ecuador ajusta la tarifa del crudo colombiano y eleva en 900% el costo de transporte.

La decisión se da en medio de tensiones comerciales y energéticas entre ambos países (Fuente: archivo).

El Gobierno de Ecuador confirmó un aumento histórico en la tarifa que cobra por transportar crudo colombiano a través de su sistema de oleoductos, al pasar de cerca de 3 dólares a valores cercanos a los 30 dólares por barril. La medida impacta directamente a Ecopetrol y a varias empresas privadas que utilizan territorio ecuatoriano como corredor estratégico para sacar su petróleo al océano Pacífico.

El ajuste, que ya entró en vigencia, representa un incremento cercano al 900 % en los costos de transporte y se produce en un contexto de fricciones diplomáticas entre Bogotá y Quito , marcadas por decisiones cruzadas en materia de aranceles y energía.

¿Por qué Ecuador subió el costo del transporte de crudo colombiano?

Desde el Gobierno ecuatoriano explicaron que el incremento responde a un criterio de “reciprocidad comercial”. La decisión se tomó luego de que Colombia suspendiera temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador, en medio de un cruce de medidas económicas impulsadas por ambos países.

Para Quito, el servicio que presta al permitir el paso del petróleo colombiano por su territorio es estratégico y debe ser remunerado bajo condiciones más cercanas a los precios internacionales. La nueva tarifa busca reflejar el valor real de la infraestructura, los riesgos operativos y los costos de mantenimiento.

¿Qué oleoducto está afectado por la nueva tarifa?

El aumento se aplica principalmente al Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una infraestructura estatal administrada por Petroecuador. Por este sistema circula, en su mayoría, crudo perteneciente a Ecopetrol, la principal petrolera de Colombia.

En cambio, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por donde se transporta petróleo de empresas privadas, opera bajo contratos comerciales independientes, por lo que su tarifa no fue modificada de manera inmediata.

¿Cuánto le costará ahora a Colombia exportar su petróleo?

Con el nuevo esquema, el costo por barril pasó de un promedio cercano a los 3 dólares a valores que rondan los 25 y 30 dólares, dependiendo del tipo de crudo y de las condiciones logísticas.

En términos prácticos, esto implica que una operación diaria de unos 10.000 barriles puede pasar de costar alrededor de 30.000 dólares a más de 300.000 dólares, lo que incrementa de forma sustancial los gastos de exportación para las petroleras colombianas.

¿Por qué Colombia usa oleoductos de Ecuador?

Colombia recurre a la infraestructura ecuatoriana porque representa una de las salidas más rápidas y seguras para exportar petróleo desde los campos del sur del país. Transportar el crudo por Ecuador permite reducir tiempos, costos de transporte terrestre y riesgos asociados a rutas internas más largas.

Durante más de una década, Ecuador se consolidó como un socio logístico clave para la industria petrolera colombiana, facilitando el acceso directo a mercados internacionales a través del Pacífico.

¿Habrá negociación entre Colombia y Ecuador?

Ambos gobiernos han manifestado su intención de abrir espacios de diálogo para revisar las medidas comerciales adoptadas en las últimas semanas. Aunque no hay una fecha definitiva, se espera que se realicen reuniones bilaterales para discutir tanto la tarifa del crudo como los aranceles cruzados y la venta de energía.

Desde el lado colombiano, el aumento es visto como una presión directa que podría acelerar una salida diplomática, ya que el impacto económico es inmediato y considerable para el sector petrolero.

