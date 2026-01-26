Nicolás Alcocer Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue víctima de un robo con violencia en pleno centro de Madrid la madrugada del sábado 24 de enero de 2026, en uno de los sectores más turísticos de la capital española. El hecho ocurrió en la Gran Vía, mientras se disponía a tomar un taxi, y movilizó rápidamente a las fuerzas policiales que patrullaban la zona.

Según las autoridades, un individuo se aproximó por la espalda y, mediante el método conocido como “tirón”, le arrebató una cadena de oro valorada en unos 6.000 euros (equivalente a más de 25 millones de pesos colombianos). La víctima, de 27 años y residente en España, no resultó herida y posteriormente formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) que patrullaban la zona escucharon los gritos de auxilio y emprendieron una persecución a pie hasta interceptar al presunto autor del robo, recuperando la joya y restituyéndola a su dueño. El detenido enfrenta cargos por robo con violencia e intimidación.

Detalles del robo y persecución policial

El incidente se registró alrededor de las 05:00 a. m. en la Gran Vía madrileña, cuando Nicolás Alcocer Petro acababa de salir de un local y esperaba un taxi. Un hombre de unos 23 años se le acercó por la espalda y, de un tirón, le arrancó la cadena de oro que llevaba colgada del cuello, valorada en aproximadamente 6.000 euros.

Los gritos de la víctima alertaron a una patrulla del GAC que se encontraba en las inmediaciones. Los agentes emprendieron una persecución a pie por varias calles del centro hasta interceptar al sospechoso en la calle de la Puebla, donde también recuperaron la joya que el agresor había arrojado durante su huida. El joven detenido, de origen marroquí y con antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición judicial.

Reacción de la víctima y denuncia formal

Tras el robo, Nicolás Alcocer Petro comprobó que no tenía lesiones de consideración y rechazó atención médica en el lugar. Posteriormente, acudió a la Comisaría del distrito Centro para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades españolas.

En un gesto de agradecimiento por la rápida y efectiva intervención de los agentes, solicitó el libro de felicitaciones de la comisaría para dejar constancia de su reconocimiento por la actuación policial que permitió la captura del presunto ladrón y la recuperación de su cadena.