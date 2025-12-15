El objetivo es facilitar la movilidad y el desplazamiento de viajeros dentro y fuera de la capital (Fuente: archivo).

Bogotá tendrá modificaciones puntuales en la medida de pico y placa durante la temporada de Navidad y cierre de año. La Alcaldía Mayor confirmó que el viernes 26 de diciembre de 2025 no habrá restricción para vehículos particulares, una decisión que busca aliviar la congestión vial y facilitar la salida e ingreso de viajeros tras la celebración navideña.

La medida hace parte del Plan Navidad del Distrito, con el que se busca garantizar una movilidad más fluida y segura en uno de los periodos de mayor tráfico del año. El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la suspensión responde a la alta demanda de desplazamientos durante ese fin de semana.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá en diciembre?

Durante diciembre de 2025, el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá se mantiene de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., bajo el esquema tradicional de pares e impares:

Días impares: pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Días pares: pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los sábados y domingos no aplica la restricción dentro de la ciudad, salvo cuando se active el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá.

¿Cuándo no hay pico y placa en Bogotá durante Navidad?

En el marco de las decisiones adoptadas por la Administración Distrital, se confirmaron las siguientes excepciones:

Jueves 25 de diciembre de 2025 (Navidad): no hay pico y placa por ser día festivo .

Viernes 26 de diciembre de 2025: no aplica la medida en toda la ciudad.

Estas fechas permitirán una mayor movilidad para quienes salen de viaje o regresan a Bogotá tras las celebraciones decembrinas.

¿Cómo funciona el pico y placa los días festivos en Bogotá?

En los días festivos, Bogotá no aplica pico y placa urbano. Sin embargo, en varios de ellos sí entra en vigor el pico y placa regional, que regula el ingreso de vehículos a la capital.

Para la temporada decembrina se confirmó:

Lunes festivo 8 de diciembre de 2025: no hubo pico y placa dentro de la ciudad, pero sí el pico y placa regional de ingreso a Bogotá.

Esta medida se implementó para evitar colapsos en los corredores de entrada durante los retornos masivos.

¿Qué pico y placa aplica los días previos y posteriores a Navidad?

Durante los días hábiles cercanos a Navidad, la restricción opera con normalidad:

Miércoles 24 de diciembre: al ser día par, pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Lunes 29 y miércoles 31 de diciembre: al ser días impares, pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

La recomendación de la Secretaría Distrital de Movilidad es planear los desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.

¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá en Navidad?

El pico y placa regional se activa el último día de los puentes festivos o cuando lo define la Administración Distrital. Aplica en los nueve corredores de ingreso a Bogotá y funciona así:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: solo ingresan vehículos con placa par.

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo ingresan vehículos con placa impar.

Esta estrategia busca ordenar el retorno de viajeros y reducir los tiempos de congestión en los accesos a la ciudad.