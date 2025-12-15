Aclaró que su interés va más allá de cualquier reconocimiento (Fuente: EFE / Presidencia De Colombia).

El presidente Gustavo Petro confirmó que fue nominado a un denominado “premio Nobel alternativo de Economía” y que decidió aceptar la postulación, aunque dejó claro que el galardón no es su prioridad.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde aprovechó para exponer su visión crítica sobre los premios internacionales y para insistir en su intención de dejar como legado una obra de teoría económica al final de su vida pública.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre el premio Nobel alternativo de economía?

Petro explicó que recibió la nominación a lo que calificó como un Nobel alternativo en el campo de la economía y que aceptó participar en el proceso. Sin embargo, subrayó que el reconocimiento en sí no es su objetivo central, pues considera que los verdaderos méritos no los otorgan los comités, sino la historia y la humanidad.

El mandatario dejó entrever que, incluso si no recibe el premio, su apuesta está enfocada en aportar al debate económico global desde una perspectiva distinta a la tradicional.

Presidente Petro confesó que fue nominado a un “premio Nobel alternativo de economía” y aseguró que ya aceptó. Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

¿Por qué Gustavo Petro aseguró que el premio no es lo más importante?

Según el jefe de Estado, su mayor interés es culminar su carrera política entregando un libro de teoría económica. Petro señaló que esta obra recogerá su interpretación de la economía política frente a la crisis climática, el rol del capital y la necesidad de transitar hacia una economía descarbonizada.

Desde su mirada, la economía debe estar ligada a la producción y a la reproducción de la vida, una visión que, aseguró, se nutre de su experiencia como gobernante en Colombia y de los desafíos sociales y ambientales que enfrenta el país.

¿Qué visión económica plantea Petro frente a la crisis climática?

El presidente sostuvo que el mundo atraviesa una transformación profunda en la que la contradicción principal ya no es únicamente entre capital y trabajo. A su juicio, hoy existe una tensión directa entre el capital y la vida misma, una situación que —según afirmó— ya cuenta con respaldo científico.

En ese contexto, Petro insiste en que los modelos económicos deben adaptarse a la urgencia climática y priorizar la sostenibilidad, la vida y el bienestar colectivo por encima de la acumulación tradicional.

¿Qué críticas hizo Petro a los premios internacionales?

Durante su mensaje, el mandatario fue crítico con los reconocimientos globales y cuestionó los procedimientos con los que, en algunos casos, se otorgan premios. Señaló que hay galardones concedidos a personas con responsabilidades graves en hechos de violencia, lo que, para él, resta legitimidad moral a esos reconocimientos.

Petro enfatizó que los premios reales son los que concede la humanidad a través del tiempo y no necesariamente los que entregan instituciones o jurados específicos.

¿Qué significado tuvo el homenaje de Petro a José ‘Pepe’ Mujica?

En su pronunciamiento, el presidente dedicó palabras de reconocimiento al expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica, a quien describió como una figura clave en la historia reciente de América Latina. Petro aseguró que siente su legado como un respaldo ético y político en momentos de dificultad.

Destacó que Mujica supo transformar la lucha por el socialismo en una causa más amplia por la vida de la humanidad, una visión que, según indicó, también fue compartida por otros líderes históricos de la región.