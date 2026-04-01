El Invima emitió una alerta nacional tras detectar la presencia de bebidas falsificadas que imitan un reconocido suero rehidratante ampliamente consumido en Colombia. La advertencia se produce luego de verificar irregularidades en unidades distribuidas en diferentes puntos del país. La situación fue confirmada por el titular del registro sanitario, lo que encendió las alarmas sobre redes dedicadas a la adulteración de productos de consumo masivo. Estas versiones fraudulentas estarían llegando al mercado sin controles de calidad. Según la autoridad, estos productos no ofrecen garantías de seguridad ni eficacia, debido a que se desconoce su composición. Esto representa un riesgo directo, ya que podrían contener sustancias inadecuadas o no cumplir con su función de hidratación. El producto afectado corresponde a presentaciones de 625 mililitros de la bebida rehidratante Electrolit. Las irregularidades detectadas permiten diferenciar las unidades adulteradas de las originales si se revisan con atención. Uno de los principales indicios es la inconsistencia entre el sabor indicado en la etiqueta y el contenido real. Se han identificado botellas que anuncian ciertos sabores, pero al abrirlas presentan características distintas. Las autoridades detallaron varios aspectos físicos que pueden ayudar a reconocer un producto irregular antes de consumirlo: El riesgo para la salud obliga a actuar de inmediato en caso de detectar inconsistencias en el producto adquirido: Las autoridades también pidieron a comercios y entidades territoriales reforzar los controles para evitar la distribución de estos productos, especialmente en puntos de venta no autorizados.