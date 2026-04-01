En Colombia, el servicio militar obligatorio es una obligación legal que deben cumplir los ciudadanos al alcanzar la mayoría de edad si es que no aclaran cuál es su situación militar. Cada año, miles de jóvenes deben presentarse ante las autoridades para definir esta situación, un trámite clave que determina si deberán incorporarse a las Fuerzas Armadas o si acceden a alguna de las excepciones previstas por la ley. Con la llegada de nuevas cohortes de ciudadanos que cumplen 18 años, el proceso de definición de la situación militar vuelve a tomar protagonismo. Este requisito es indispensable para regularizar la condición frente al Estado y evitar sanciones o limitaciones en trámites oficiales. Según la normativa vigente, el servicio militar es obligatorio para los hombres entre los 18 y 24 años. Al cumplir la mayoría de edad, los ciudadanos deben presentarse para definir su situación, proceso que establece si deben prestar servicio, si están exentos o si deben cumplir con otros requisitos administrativos. Las mujeres no están obligadas a realizar el servicio, aunque pueden incorporarse de forma voluntaria si desean formar parte de las Fuerzas Armadas o participar en programas institucionales. El servicio militar en Colombia está regulado por ley y define obligaciones para los jóvenes al cumplir la mayoría de edad. Este sistema está regulado por la Ley 1861 de 2017, que modernizó el proceso de reclutamiento y estableció nuevas condiciones tanto para la incorporación como para los beneficios de quienes prestan servicio. La duración del servicio depende del perfil del conscripto. En general, quienes terminaron sus estudios secundarios deben cumplir 12 meses de servicio, mientras que aquellos que no son bachilleres pueden extender su permanencia hasta 18 meses. Durante ese período, los jóvenes realizan tareas vinculadas a la defensa y apoyo institucional, como operaciones de vigilancia, logística, seguridad y programas comunitarios en distintas regiones del país. Estas funciones forman parte del funcionamiento habitual de las Fuerzas Armadas y buscan reforzar la presencia del Estado en diferentes territorios. En los últimos años, el Estado colombiano incrementó los beneficios económicos para quienes cumplen con esta obligación. Actualmente, los jóvenes reciben una bonificación mensual que puede acercarse al salario mínimo, además de alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica durante todo el servicio. Al finalizar, también se otorga un pago de licenciamiento y apoyo para facilitar la reintegración a la vida civil, lo que incluye programas de orientación y oportunidades educativas o laborales. La legislación contempla diversas situaciones en las que los ciudadanos pueden quedar exentos. Entre ellas se encuentran las personas con condiciones médicas o discapacidades que impidan cumplir con las exigencias del servicio. También pueden acceder a la exención quienes tienen hijos, están casados o sostienen económicamente a su familia, así como integrantes de comunidades indígenas o miembros de instituciones religiosas reconocidas. En algunos casos, existe la posibilidad de regularizar la situación mediante el pago de una cuota de compensación militar, sin necesidad de incorporarse al servicio activo.