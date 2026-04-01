El Mundial 2026 enfrenta una complicación diplomática y logística de envergadura. El gobierno de Donald Trump implementó el programa Visa Bond, que exige a ciudadanos de 50 países un depósito reembolsable para obtener una visa de turista o de negocios (B-1/B-2) e ingresar a Estados Unidos. Entre los afectados hay cinco selecciones africanas ya clasificadas al torneo: Senegal, Costa de Marfil, Túnez, Argelia y Cabo Verde, cuyos hinchas deberán abonar esa fianza para poder ver a sus equipos en suelo estadounidense. Según información de The New York Times y The Athletic, los montos varían según la edad: fuentes familiarizadas con el proceso indicaron que los pagos de USD 5.000 estarán reservados principalmente para menores, mientras que los adultos deberán depositar entre USD 10.000 y 15.000 por persona. Un portavoz del Departamento de Estado aclaró, sin embargo, que todos los solicitantes están sujetos a las mismas normas sin distinción de edad, y que el dinero será devuelto una vez que venza la visa. La medida, cuyo objetivo declarado es prevenir la permanencia ilegal en territorio estadounidense, representa una barrera económica prácticamente insalvable para los seguidores de estas selecciones. En países como Senegal, Costa de Marfil o Argelia, el ingreso anual promedio está muy por debajo de los montos exigidos como garantía, lo que convierte la fianza en un bloqueo de facto para la mayoría de los hinchas que quisieran viajar al torneo. La situación genera tensión con el discurso oficial de la FIFA, cuyo presidente Gianni Infantino ha repetido en múltiples ocasiones que esta será la Copa del Mundo más “inclusiva” de la historia. Según The Athletic, las normas y procedimientos para la tramitación de visados se establecen en Washington, y la organización del fútbol mundial no tiene poder de decisión sobre ellas. El programa Visa Bond no contempla ninguna inmunidad para los deportistas, lo que significa que jugadores, cuerpos técnicos y personal de apoyo de los países afectados también quedarían alcanzados por la exigencia. Ante esta situación, la FIFA inició gestiones ante la administración Trump para lograr una excepción que cubra a los miembros oficiales de las delegaciones, incluyendo posiblemente a directivos de las federaciones y personal clave de los patrocinadores. La situación es especialmente compleja porque varios de estos equipos tienen partidos programados en suelo estadounidense. Argelia y Cabo Verde disputarán toda su fase de grupos en EE.UU., mientras que Costa de Marfil jugará dos partidos en Filadelfia y uno en Toronto. Túnez cerrará su fase de grupos en Kansas City, y Senegal tiene su último partido del grupo en Canadá. Esto significa que, para acompañar a sus selecciones en todos los partidos, los hinchas de estos países deberían tramitar visas tanto para Estados Unidos como para Canadá, con los costos y requisitos que eso implica en cada caso.