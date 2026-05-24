Se termina la licencia de conducir | Transporte pide la renovación de este documento cada un año para manejar en la calle.

El Ministerio de Transporte de Colombia mantiene vigente el esquema de renovación periódica para las licencias de conducción, un trámite que incluye la realización de un examen médico obligatorio para determinados conductores del país.

Con el paso de los años, la frecuencia para renovar este documento cambia según la edad del conductor y el tipo de vehículo que maneje. Por este motivo, muchos ciudadanos comenzaron a consultar quiénes deben hacer el trámite cada un año para poder seguir circulando legalmente.

Atención: qué conductores deben renovar la licencia cada un año

De acuerdo con las normas vigentes en Colombia, los conductores de vehículos particulares mayores de 80 años deben renovar la licencia de conducción anualmente.

La misma obligación aplica para los conductores de servicio público mayores de 60 años, quienes también tienen que actualizar el documento cada un año para continuar manejando.

Este proceso busca verificar que los conductores mantengan las condiciones físicas y cognitivas necesarias para conducir de manera segura en las calles y rutas del país.

Este proceso busca verificar que los conductores mantengan las condiciones físicas y cognitivas. Imagen creada con ChatGPT

Qué examen deben hacer los adultos mayores para renovar la licencia

Para completar la renovación, los conductores deben asistir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, donde se realiza una evaluación médica integral.

Durante el examen se revisan aspectos como la visión, audición, coordinación motriz y capacidad de reacción, además del estado general de salud del conductor.

Si la persona aprueba los controles médicos y cumple con los requisitos exigidos por las autoridades, podrá avanzar con la renovación de la licencia de conducción.

Cada cuánto se renueva la licencia de conducción en Colombia

La vigencia de la licencia cambia según la edad y el tipo de servicio que presta el conductor.

Según la normativa actual, estos son algunos de los plazos establecidos:

Conductores particulares menores de 60 años : renovación cada 10 años.

Conductores particulares entre 60 y 80 años : renovación cada 5 años.

Conductores particulares mayores de 80 años : renovación cada 1 año.

Conductores de servicio público mayores de 60 años: renovación cada 1 año.

Además de presentar el examen médico, los conductores deben tener el documento de identidad vigente y no registrar multas pendientes que bloqueen el trámite ante el sistema de tránsito.