Aunque ambos provienen del mismo pescado, el atún en aceite y el atún en agua presentan diferencias en su contenido de grasas, calorías, sabor y usos en la cocina.

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La diferencia entre el atún en aceite y el atún en agua va mucho más allá del líquido en el que se conserva. Aunque ambos provienen del mismo pescado y comparten gran parte de sus nutrientes, presentan características que pueden hacer que uno sea más conveniente que el otro según las necesidades de cada persona.

Al momento de hacer las compras, muchas personas eligen una lata de atún por costumbre o por precio, sin saber que la forma de conservación influye en el contenido de grasas, calorías, textura e incluso en el sabor del producto.

Tanto el atún en aceite como el atún en agua son alimentos ricos en proteínas de alta calidad y aportan nutrientes importantes para el organismo, pero cada presentación tiene ventajas particulares y usos específicos tanto en la alimentación diaria como en distintas preparaciones culinarias.

¿Qué diferencias hay entre el atún en aceite y el atún en agua?

La principal diferencia entre ambos productos está en el medio de conservación ya que el atún en agua suele envasarse en agua o salmuera, mientras que el atún en aceite permanece sumergido en aceite vegetal o de oliva, según la marca. Esta característica modifica el aporte calórico y la cantidad de grasa que finalmente consume la persona.

Desde el punto de vista nutricional, el atún en agua suele contener menos calorías y menos grasa total, ya que no absorbe parte del aceite durante el proceso de conservación. En cambio, el atún en aceite suele ofrecer una textura más jugosa y un sabor más intenso, aunque también incrementa el contenido energético. En ambos casos, el producto conserva proteínas de alto valor biológico, además de aportar vitaminas del complejo B, fósforo, selenio y ácidos grasos omega-3.

¿Para qué sirve el atún en aceite y cuándo conviene elegir el atún en agua?

El atún en agua suele ser una opción adecuada para quienes desean reducir el consumo de calorías o grasas, mantener una alimentación equilibrada o aumentar la ingesta de proteínas. También es una alternativa frecuente en planes de alimentación orientados al control del peso, ya que puede incorporarse fácilmente en ensaladas, sándwiches, wraps o preparaciones con otros ingredientes frescos.

Por su parte, el atún en aceite resulta conveniente cuando se busca un alimento con mayor sabor y una textura más suave. Es habitual utilizarlo en pastas, empanadas, tartas, pizzas, arroces o rellenos, donde el aceite ayuda a potenciar el gusto del plato.

Si se decide escurrir el aceite antes de consumirlo, es posible reducir parte de las calorías adicionales, aunque el pescado seguirá conservando una pequeña cantidad de la grasa absorbida durante el envasado.

¿Cuál es más saludable: el atún en aceite o el atún en agua?

No existe una respuesta única, ya que ambos pueden formar parte de una alimentación saludable, la elección dependerá del objetivo nutricional, las preferencias personales y el resto de la dieta.

Los especialistas coinciden en que ninguno de los dos productos debe considerarse “malo” o “bueno” por sí mismo. Lo importante es revisar la información nutricional de cada envase, prestar atención al contenido de sodio y elegir opciones de buena calidad.